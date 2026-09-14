Чому Путін почав жорстко бити по заходу України: експерт насторожив інсайдом про план Кремля

Росія намагається завдавати ударів по логістичних маршрутах, якими західні партнери постачають Україні озброєння та військову техніку. Саме з цим можуть бути пов’язані атаки на об’єкти у західних областях, розташовані неподалік кордонів країн НАТО. Таку оцінку в ефірі TVP Info озвучив колишній начальник Генерального штабу Війська Польського, генерал Мечислав Ценюх.

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За його словами, особливу увагу російська армія приділяє транспортним коридорам через Польщу та Румунію. Москва може намагатися пошкодити критично важливі маршрути та таким чином ускладнити доставку Україні західної зброї.

"Коридор постачання з боку Польщі та Румунії зараз перебуває на прицілі російської армії. Це має ускладнити доставку зброї від союзників", — заявив Ценюх.

Генерал також звернув увагу на наближення зими, коли стабільність логістики набуває ще більшого значення, та закликав готуватися до можливої ескалації.

Його заява пролунала на тлі російських ударів поблизу польського кордону. Під час однієї з нічних атак ударний безпілотник уразив цивільну АЗС неподалік пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Після влучання спалахнула масштабна пожежа, також були пошкоджені вантажні автомобілі.

Ще один російський дрон атакував залізничну інфраструктуру на Волині. Удар припав на локомотив пасажирського потяга Київ — Варшава приблизно за два кілометри від кордону Польщі.

Тим часом польський прем’єр Дональд Туск повідомив про зустріч із директором ЦРУ Джоном Реткліффом, під час якої обговорювалися прогнози щодо подальшого розвитку війни. За словами Туска, Польща та інші європейські країни повинні бути готовими до різних сценаріїв — як безпосередньо в Україні, так і вздовж східного флангу НАТО.

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