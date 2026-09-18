Чому насправді Фіцо зробив жорстку заяву про НАТО: розкрито страшний парадокс задуму політика



















Гучні заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про небажання брати участь у захисті союзників у разі застосування статті 5 НАТО можуть бути пов'язані насамперед із внутрішньою політикою та майбутніми парламентськими виборами. Таку думку висловив словацький політолог Олександр Дулеба.

Фото: з відкритих джерел

Напередодні Фіцо заявив у Пряшеві, що зробить усе, аби Словаччина не була втягнута у військовий конфлікт "через якусь статтю 5". Дулеба вважає, що подібну риторику варто розглядати у контексті боротьби прем'єра за частину словацьких виборців.

"Потрібно зрозуміти, що вже через рік у Словаччині парламентські вибори, і розуміти ці заяви прем'єр-міністра Фіцо як уже частину його передвиборчої кампанії", — пояснив політолог.

За його словами, словацьке суспільство залишається політично поляризованим, а Фіцо намагається консолідувати навколо себе виборців, яким близька його критична риторика щодо НАТО та підтримки України.

Дулеба прогнозує, що в міру наближення виборів таких заяв може ставати більше.

"Я думаю, що в наступні тижні й місяці таких заяв буде ще більше, тому що тільки в цій спільноті, цих 30% виборців, він може отримати свій виборчий результат через рік", — зазначив експерт.

Водночас Дулеба звернув увагу на суттєву різницю між риторикою Фіцо та практичними діями словацького уряду. Попри різкі заяви прем'єра, Братислава продовжує підтримувати європейську інтеграцію України.

"Це дійсно парадокс: з одного боку дуже гостра проросійська риторика Фіцо, а з іншого боку він, у принципі, нічого такого проблемного не робить. Словаччина підтримує європейську інтеграцію України", — наголосив Дулеба.

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