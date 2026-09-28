Чому "Герані" РФ стануть ще небезпечнішими: як ворог досяг нового ривка з реактивними дронами

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Кравцев Сергей
Незважаючи на заяву глави Офісу президента Кирила Буданова про те, що українські військові вже відчувають у реальних бойових умовах моделі безпілотників-перехоплювачів, терор мирного населення не знижується. Які головні виклики для України? Як Росія досягла показника у тисячі реактивних дронів щомісяця? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел
Капітан 1-го рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004–2020 роках Андрій Риженко зазначив, що Україні для збивання російських реактивних дронів у майбутньому доведеться робити ставку на зенітно-ракетні комплекси малої дальності або на комбінацію "артилерія плюс зенітно-ракетна".
За його словами, окупанти все частіше завдають жорстоких ударів саме по цивільній інфраструктурі. Щодня росіяни запускають Україною не менше 200 "Шахедів", з яких значна частка – близько половини – реактивні ударні дрони. Ці швидкісні засоби ураження збивати значно складніше.
Експерт зазначив, що швидкість цих дронів 500-600 км/год — це фактично 0,4 Маха, тобто фактично йдеться за дозвукову ціль. Швидкість звуку становить 1200 км/год, додав експерт. Ба більше, найвищу швидкість реактивні дрони мають тільки на окремих ділянках прольоту. Зокрема, БПЛА набирають висоту та швидкість, коли підходять до лінії бойового зіткнення, щоб обійти українську систему спостереження та ППО. Також реактивні дрони збільшують швидкість безпосередньо перед ударом, перед пікуванням, уточнив військовий.
За його словами, зараз українські фахівці намагаються "підтягнути" відповідним чином дрони-перехоплювачі, однак у перспективі перед ЗСУ стоять два виклики.
Аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що завдяки Китаю та поставкам турбореактивних двигунів до Росії Москва налагодила виробництво ударних реактивних дронів в обсязі до 3000 одиниць на місяць, а також покращила їх технічні характеристики.
Він зазначив, що Росія виробляє близько 3000 реактивних дронів на місяць, тобто 100 на день.
За словами експерта, Україна напряму не може використовувати китайські компоненти, навіть цивільного походження, є неформальні заборони.
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