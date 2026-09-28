Чому "Герані" РФ стануть ще небезпечнішими: як ворог досяг нового ривка з реактивними дронами

Незважаючи на заяву глави Офісу президента Кирила Буданова про те, що українські військові вже відчувають у реальних бойових умовах моделі безпілотників-перехоплювачів, терор мирного населення не знижується. Які головні виклики для України? Як Росія досягла показника у тисячі реактивних дронів щомісяця? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Дрони РФ можуть літати на великій висоті – до 8 км

Капітан 1-го рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004–2020 роках Андрій Риженко зазначив, що Україні для збивання російських реактивних дронів у майбутньому доведеться робити ставку на зенітно-ракетні комплекси малої дальності або на комбінацію "артилерія плюс зенітно-ракетна".

"Думаю, це просто відповідає їхнім операційним потребам. Ми бачимо, що поведінка Путіна зараз значно змінилася — він став більш агресивний. Якщо під час 9 травня він був пригнічений і так далі, то зараз бачимо, що останні події, можливо, значне зростання цін на нафту, попит на цю нафту йому надає якогось такого оптимізму, якщо так можна сказати. Він впливає на військових, військові завдають удари, які зараз зовсім інші", — констатував Риженко.

За його словами, окупанти все частіше завдають жорстоких ударів саме по цивільній інфраструктурі. Щодня росіяни запускають Україною не менше 200 "Шахедів", з яких значна частка – близько половини – реактивні ударні дрони. Ці швидкісні засоби ураження збивати значно складніше.

Експерт зазначив, що швидкість цих дронів 500-600 км/год — це фактично 0,4 Маха, тобто фактично йдеться за дозвукову ціль. Швидкість звуку становить 1200 км/год, додав експерт. Ба більше, найвищу швидкість реактивні дрони мають тільки на окремих ділянках прольоту. Зокрема, БПЛА набирають висоту та швидкість, коли підходять до лінії бойового зіткнення, щоб обійти українську систему спостереження та ППО. Також реактивні дрони збільшують швидкість безпосередньо перед ударом, перед пікуванням, уточнив військовий.

"Їхня крейсерська швидкість становить приблизно 250 км/год. Але вони можуть літати на великій висоті — до 8 км, і це обмежує можливість їх збивання такими засобами, які використовувалися раніше — мобільними вогневими групами", — сказав експерт.

За його словами, зараз українські фахівці намагаються "підтягнути" відповідним чином дрони-перехоплювачі, однак у перспективі перед ЗСУ стоять два виклики.

Росіяни зробили великий ривок щодо засобів поразки

Аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що завдяки Китаю та поставкам турбореактивних двигунів до Росії Москва налагодила виробництво ударних реактивних дронів в обсязі до 3000 одиниць на місяць, а також покращила їх технічні характеристики.

Він зазначив, що Росія виробляє близько 3000 реактивних дронів на місяць, тобто 100 на день.

"Росіяни зробили великий ривок у плані засобів поразки, але ми теж не сидимо склавши руки, і з нашого боку є два напрями перехоплення, протидії цьому. Зараз ми збиваємо за допомогою авіації. F-16, Мі-29, Су-27, Mirage — всі працюють, всі збивають. І коли нам вдається досягти рівня всі 90%. FPV за допомогою Mesh-мережі, Mesh-модемів, наданих китайцями", — сказав експерт.

За словами експерта, Україна напряму не може використовувати китайські компоненти, навіть цивільного походження, є неформальні заборони.

"Двигуни ми від китайців такі отримати не можемо, а двигуни до реактивних перехоплювачів це зараз серйозна справа і є рішення Ставки (верховного головнокомандувача), що треба розвивати власні спроможності. Китайська компанія Tele Fly виробляє ці турбореактивні двигуни різної потужності. Якщо всі інші в світі, особливо чеська компанія, британські компанії, виробляють двигуни до авіамоделістів, то вони виробляють в невеликій кількості, а китайці налагодили виробництво лінійки (двигунів) 160 кг, 170 кг, 200 кг тяги по 3000 тисяч на місяць. І тому виробництво цих дронів у росіян — саме в такій кількості", — зауважив Криволап.

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