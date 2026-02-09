Чого домагається Путін наступом на Донецьк і Запоріжжя: озвучено серйозну небезпеку

Для російського диктатора Володимира Путіна Донецька область давно стала не просто територією бойових дій, а важливим політичним маркером. Саме її в Кремлі з перших років війни розглядали як один із символів і опор російської агресії проти України.

Фото: з відкритих джерел

Про це в ефірі Українського Радіо заявив військовий аналітик Іван Тимочко, зауваживши, що повномасштабна війна для Путіна давно вийшла за рамки суто воєнної логіки й перетворилася на інструмент внутрішньої та зовнішньої політики. За його словами, протягом зими бойові дії залишаються надзвичайно інтенсивними, особливо на Донецькому та Запорізькому напрямках, однак значення цих ділянок фронту для противника відрізняється.

Експерт пояснив, що Запорізький напрямок російське командування змушене визнавати як стратегічно важливий для українських Сил оборони. Натомість Донецький напрямок для Кремля має насамперед політичну вагу. Саме тому там фіксується найбільша концентрація та найжорсткіший характер бойових зіткнень.

Тимочко наголосив, що Донеччина використовується Росією як ключовий елемент інформаційної війни. Неможливість реалізувати задекларовані цілі щодо цієї області підриває позиції Путіна всередині РФ, тому Москва продовжує наполягати на територіальних претензіях, попри великі втрати.

Окрему увагу аналітик приділив ситуації в Покровсько-Мирноградській агломерації, яка, всупереч численним прогнозам, і далі залишається найнапруженішою точкою фронту. Станом на лютий 2026 року там тривають активні бої, що свідчить про ефективний опір українських військ

Не менш складною, за його оцінкою, є обстановка на Костянтинівському напрямку, який відкриває шлях до Краматорська та Слов’янська. Російські війська намагаються одночасно тиснути з флангів і вести прямі атаки на місто, і за кількістю бойових зіткнень цей відтинок фронту вже поступається лише Покровському.

Як вже писали "Коментарі", нині для російських загарбників пріоритетним залишається Запорізький напрямок. За даними Петра Андрющенка, керівника Центру вивчення окупації, на початку минулого тижня спостерігалося перекидання сил противника на Гуляйпільський відтинок фронту, тоді як наприкінці тижня вантажівки почали рухатися в бік Бердянського напрямку.