Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони та рішення президента Володимира Зеленського залишити Олександра Сирського на чолі Збройних сил викликали активні дискусії. Частина експертів вважає це ставкою на стабільність військового управління в критичний момент війни. Інші побоюються, що Україна може втратити темп технологічної модернізації, яка останніми роками стала однією з ключових переваг над Росією. Як тепер зміниться війна після гучного рішення президента України у військовій сфері? Видання "Коментарі" вирішило з'ясувати думки трьох моделей штучного інтелекту.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Чат-бот Copilot вважає, що рішення Володимира Зеленського звільнити Михайла Федорова та залишити Олександра Сирського має суперечливий вплив на війну. З одного боку, воно демонструє прагнення президента зберегти стабільність у військовому командуванні: Сирський має досвід керування армією та вже довів свою здатність організовувати оборону в критичні моменти. Це може бути сигналом союзникам, що стратегічний курс України не змінюється й вона продовжує покладатися на перевірених командирів.

Водночас відставка Федорова несе ризики. Він був символом інновацій та технологічної модернізації армії, інтегрував цифрові рішення у військову сферу. Його звільнення може сприйматися як відхід від курсу на технологічне оновлення та як сигнал, що політичні мотиви переважають над прагматичними.

Чат-бот Gemini стверджує, що рішення Зеленського на користь Сирського та проти Федорова фіксує перехід України від гнучкої технологічної асиметрії до класичної, централізованої оборони. Цей вибір матиме подвійний вплив на перебіг війни.

З одного боку, збереження Сирського гарантує жорстку керованість фронтом і стабільність у моменти критичного тиску РФ. В умовах дефіциту ресурсів Банкова зробила ставку на зрозумілу вертикаль наказів і досвід управління масовою армією. Проте це консервує симетричний формат війни, де Україна математично програє більшому за ресурсами ворогу.

З іншого боку, усунення Федорова загрожує технологічним гальмуванням. Його відставка б'є по Силах безпілотних систем та волонтерському ВПК, які ризикують потонути в армійській бюрократії. Повернення до старих статутів замість швидкого впровадження дронів та РЕБ ускладнить створення якісної переваги над РФ.

Чат-бот ChatGPT переконаний, що позиція Володимира Зеленського звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони та залишити Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ навряд чи змінить ситуацію на фронті миттєво. Проте в перспективі воно може вплинути на темпи модернізації української армії. Федоров був символом технологічних реформ, розвитку безпілотників і цифровізації війська. Натомість Сирський є представником класичної військової школи, який має великий бойовий досвід і відіграв важливу роль в обороні Києва у 2022 році. Збереження Сирського виглядає як ставка на стабільність управління під час війни. Зміна головнокомандувача могла б призвести до затяжної адаптації та додаткових ризиків для армії.

Таким чином, усі три версії штучного інтелекту співпадають у тому, що рішення президента України визначає баланс між традиційним військовим підходом і технологічними реформами. Якщо Сирський зможе довести ефективність армії без інноваційного драйву Федорова, Зеленський виграє політично. Але якщо війна вимагатиме саме технологічних рішень, відставка Федорова може стати стратегічною помилкою.

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