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Число жертв російських атак різко зросло: в ООН назвали міста, де найбільше постраждалих

У вересні в Україні загинули щонайменше 328 мирних жителів, ще 2105 отримали поранення

17 жовтня 2026, 11:35
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Кравцев Сергей

У вересні 2026 року в Україні загинули щонайменше 328 цивільних осіб, ще 2105 осіб отримали поранення. Такі дані наводить Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. У порівнянні з вереснем минулого року кількість загиблих та поранених, згідно з наданими даними, збільшилася на 85%.

Число жертв російських атак різко зросло: в ООН назвали міста, де найбільше постраждалих

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Для порівняння: у вересні 2025 року ООН підтвердила загибель 249 мирних жителів та поранення ще 1068 осіб. Нові показники свідчать про погіршення ситуації з безпекою цивільного населення на тлі російських атак.

Жертви фіксувалися у 22 областях України та Києві. Серед міст із найбільшою кількістю постраждалих – столиця, Херсон, Харків, Суми та Запоріжжя. У Києві громадянські ставали жертвами обстрілів протягом 22 днів із 30. За оцінкою місії, це найвищий подібний показник за окремий місяць з початку повномасштабного вторгнення.

Тяжкі наслідки атаки фіксувалися і в жовтні. За даними ООН, у Прилуках Чернігівської області загинули 22 мирні жителі, ще 45 отримали поранення. Моніторингова місія також документувала атаки з великою кількістю жертв у Краматорську, Запоріжжі, Луцьку, Харкові та Києві.

Глава місії Даніель Белль назвала перші два тижні жовтня одними із найбільш смертоносних для цивільних за останні роки.

Окрему тривогу ООН викликає систематичне ураження енергетичних та теплових об'єктів перед настанням холодів. Після атак на енергетичну інфраструктуру наприкінці вересня та жовтні українські міста зіткнулися з перебоями електропостачання. Зокрема, після одного з ударів у Києві тимчасово без світла залишилося близько 600 тисяч людей.

Місія також підтвердила загибель 18 цивільних та поранення 44 осіб на тимчасово окупованих територіях у вересні. Реальна кількість постраждалих там може бути вищою через обмежений доступ до інформації.

В ООН попереджають: нові удари по енергетиці здатні посилити гуманітарні наслідки війни взимку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російська окупаційна армія завдала масованого авіаційного удару по обласному центру Суми, застосувавши чотири керовані авіаційні бомби (КАБ). Під прямим прицільним ударом опинилася міська школа, в якій на той час йшов навчальний процес для найменших учнів.




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Джерело: https://ukraine.un.org/uk/324562-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%
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