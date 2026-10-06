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Чи закінчиться війна в Україні, коли путін нападе на країни Балтії: що насторожує

Українцям час вже усвідомити, що війна з фашистською росією – це надовго

6 жовтня 2026, 10:15
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Кравцев Сергей

Час від часу в інформаційному просторі активізується обговорення тем – чи нападе найближчим часом російський диктатор путін на країни Балтії. Мовляв під ударом вже найближчим часом можуть опинитися Естонія, Латвія, Литва. Про це розповів президент Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній.

Чи закінчиться війна в Україні, коли путін нападе на країни Балтії: що насторожує

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що у нього особисто склалося враження, що це таємні мрії українців, про які вони навіть собі не готові відзвітувати. 

"Чому мрії? Та тому, що саме такий варіант начебто гарантував би українцям прискорене завершення війни. Бо путін, бачте, нападе на країни Балтії, після того, нарешті країни НАТО дадуть адекватну відсіч фашистській росії, нарешті почнуть її бомбардувати, і вона нарешті змушена буде здатися і повернути Україні окуповані території", – зазначив Олесь Доній.

За його словами, план, звісно, красивий, але він в голові українських "експертів" для втечі від реальності. Замість того, щоб усвідомити, що війна з фашистською росією – це надовго, і, відповідно, слід думати, як країні жити в довгу, зокрема, відбудувати економіку, посилювати ВПК, змінити підходити для підсилення і наповнення армії, повернути демократію тощо, "експерти" намагаються посіяти в головах українців надію, що ось ще трохи, і пуітн нападе на Естонію, а після того, і буде українська перемога.

Аналітик зауважує, насправді ж не треба чекати від путіна план по допомозі Україні, а реальна війна НАТО проти фашистської росії – це реальна допомога Україні

Також видання "Коментарі" повідомляло – Москва знайшла новий привід звинуватити НАТО: у Держдумі зробили заяву, що насторожує.




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