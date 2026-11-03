Чи закінчить війну в Україні зустріч Зеленського із Путіним: політолог насторожив єдиним можливим сценарієм

Чи може особиста зустріч або телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з очільником Кремля Володимиром Путіним наблизити завершення війни? Ця тема останніми днями знову опинилася в центрі уваги. Можливі сценарії такого контакту та його наслідки оцінив політолог Володимир Фесенко в коментарі для ТСН.ua.

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Приводом для обговорення стала заява помічника Путіна Юрія Ушакова. Він припустив, що російський диктатор відповість, якщо Зеленський зателефонує йому.

Фесенко вважає, що теоретично такий діалог можливий, причому телефонна розмова має більше шансів відбутися, ніж особиста зустріч. Однак головне питання полягає в тому, чи матиме вона реальний результат.

"Теоретично та гіпотетично таке (зустріч та телефонний дзвінок — Ред.) можливо, але що це дасть. Більш можливий навіть телефонний дзвінок. Інше питання — а що це дасть?", — зазначив політолог.

За його словами, розмова на такому рівні потребуватиме використання захищеного зв'язку та ретельної підготовки. Фесенко вважає, що Зеленському міг би допомогти керівник Офісу президента Кирило Буданов. Необхідно заздалегідь продумати кожну фразу та можливі реакції Путіна, який, за оцінкою експерта, може використовувати різні прийоми, щоб вплинути на перебіг діалогу.

Особисту зустріч політолог вважає значно менш імовірною. На його думку, вона могла б відбутися лише на нейтральній території, адже Москва є територією противника. Крім того, Фесенко не виключає, що Путін може провокувати Зеленського на емоційну реакцію.

Експерт також звернув увагу на особливості охорони обох президентів. Через війну заходи безпеки Зеленського посилені, тоді як охорона російського лідера має власні суворі правила.

Фесенко підсумував, що телефонний контакт можливий, якщо Зеленський побачить у ньому сенс і шанс підштовхнути переговорний процес. Водночас Путін, за його оцінкою, наразі не зацікавлений у реальній зустрічі. Передумовою для серйозних переговорів політолог називає усвідомлення обома сторонами того, що військової перемоги не буде, а війна зайшла у глухий кут.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп порівняв війну Росії проти України з Другою світовою, назвавши їх прикладами справжніх масштабних бойових дій.