Нещодавно мережу сколихнула новина про таємну розмову президента України Володимира Зеленського із послом України у Великій Британії і колишнім головкомом ЗСУ Валерієм Залужним стосовно планів останнього балотуватися на майбутніх виборах глави держави. Відомо, що Залужний має достатньо високий рейтинг серед українців та вважається авторитетним військовим та дипломатом у світі. Однак чи насправді потенційна участь Валерія Залужного у виборах на найвищу державну посаду є доречною? Портал "Коментарі" вирішив розібратися у цьому питанні, з'ясувавши думку трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, якщо президентські вибори відбудуться після завершення або припинення активної фази війни, Валерій Залужний цілком може стати одним із головних конкурентів Володимира Зеленського. Його сильними сторонами є високий рівень суспільної довіри, репутація успішного військового керівника та відсутність прив'язки до політичних партій. Якщо Залужний сформує професійну команду й запропонує переконливу програму післявоєнного розвитку, його шанси суттєво зростуть.

Втім, високий рейтинг ще не гарантує перемоги. Президентська кампанія потребує потужної політичної структури, ресурсів і досвіду. Зеленський, як чинний глава держави, має перевагу у вигляді міжнародних контактів, управлінського досвіду та сформованої політичної команди. Важливим фактором стане і час проведення виборів. Якщо вони відбудуться одразу після війни, виборці можуть більше оцінювати військове лідерство та питання безпеки. Якщо ж кампанія проходитиме пізніше, на перший план вийдуть економіка, відбудова країни, соціальна політика та реформи, що може суттєво змінити електоральні настрої.

Чат-бот Gemini стверджує, що Валерій Залужний є найнебезпечнішим конкурентом для Володимира Зеленського завдяки колосальній суспільній довірі та статусу рятівника країни у критичний момент. Втомлене від традиційного популізму суспільство бачить у ньому несистемного професіонала, навколо якого в разі виборів готова швидко консолідуватися вся патріотична опозиція, бізнес-еліти та волонтерська спільнота.

Проте ексголовнокомандувачу бракує політичного досвіду, власної команди та розгалуженої партійної структури для протидії державній машині. Чинний президент повністю контролює адмінресурс та інформаційне поле, а нинішній статус посла в Лондоні обмежує Залужного у внутрішній політиці. Тож його успіх залежатиме не від особистого рейтингу, а від здатності швидко перетворити військовий авторитет на професійну політичну силу.

Водночас чат-бот Copilot вважає, що Валерій Залужний справді може стати серйозним конкурентом Володимиру Зеленському на виборах, адже він має високий рівень довіри серед суспільства як символ стійкості та професіоналізму армії. Його образ асоціюється з перемогами на фронті та здатністю організувати оборону країни в найважчі моменти. Це створює потужний політичний капітал, який може перетворитися на електоральну підтримку. Аргументом "за" є також те, що Залужний сприймається як людина дії, яка не пов’язана з традиційними політичними елітами, а отже може стати альтернативою для тих, хто прагне нових підходів у владі.

Втім, існують і аргументи "проти". По-перше, Залужний не має політичного досвіду, а керування державою відрізняється від командування армією. По-друге, Зеленський залишається символом міжнародної підтримки України, його авторитет на світовій арені є надзвичайно високим, і це може стати вирішальним чинником для виборців, які розуміють важливість дипломатії. По-третє, перехід військового до політики завжди містить ризик: частина суспільства може побоюватися надмірної мілітаризації влади.

Таким чином, усі три версії ШІ сходяться на думці, що потенційне суперництво Володимира Зеленського і Валерія Залужного може стати одним із найгостріших в історії незалежної України, однак до офіційного рішення Залужного щодо участі у виборах і появи чітких післявоєнних умов усі прогнози залишаються лише припущеннями.

Портал "Коментарі" вже писав, що можливе призначення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду очільника Міністерства оборони викликало критику з боку громадської діячки, голови ГО "Мрія дітей України" та колишньої радниці міністра оборони Дани Ярової.