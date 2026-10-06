Чи спрацює зброя часів світових воєн проти українських дронів: як Росія намагається закрити НПЗ

Російські розробники намагаються посилити захист нафтопереробних підприємств від українських безпілотників за допомогою технології, яка масово застосовувалась ще у світових війнах. Йдеться про аеростатні загородження – дві невеликі кулі, між якими натягується мережа з тросів. Про це пише Defense Express.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

Передбачається, що така конструкція повинна фізично перехоплювати дрони на підльоті об'єкта. Однак у системи є очевидна проблема: безпілотник може просто пройти вище загородження. Щоб вирішити її, російські розробники пов'язали конструкцію з засобами радіолокації. За даними радара система повинна визначати висоту цілі та автоматично змінювати положення сітки.

Але експерти сумніваються, чи зможе механізм досить швидко реагувати на БПЛА, що маневрує. Ще складніша ситуація при атаці відразу кількох апаратів з різних висот: одна рухлива сітка фізично не здатна одночасно перекрити усі напрямки.

Питання викликає міцність самої конструкції. Під час випробувань, як зазначає Defense Express, використовувався невеликий дрон, який значно поступається за розмірами та масою навіть деяким українським далекобійним апаратам.

Окремим обмеженням залишається погода. Сильний вітер може серйозно ускладнити експлуатацію аеростатів або взагалі зірвати конструкцію з позиції.

Подібні системи вперше з'явилися ще під час Першої світової війни, а широке застосування набули у Другу світову. Зокрема Великобританія використала аеростати для захисту Лондона від німецьких ракет V-1. Однак ефективність була обмеженою: за даними Defense Express, на їхній рахунок припадає близько 5% перехоплених V-1.

Зараз у Росії паралельно розробляється кілька подібних проектів, але, як зазначають аналітики, жоден поки не вийшов за межі стадії розробки.

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