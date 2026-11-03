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Чи прибуде Путін до Києва для переговорів про мир: Зеленський шокував різкою заявою

Президент України заявив, що не бачить сенсу ні запрошувати російського лідера до Києва, ні самому вирушати до Москви

3 листопада 2026, 16:20
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Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вимогу російського правителя Володимира Путіна приїхати до Москви для переговорів. Глава держави заявив, що не бачить сенсу в такому форматі зустрічі, так само як і в запрошенні очільника Кремля до Києва. Водночас він наголосив, що ключові питання завершення війни потребують особистої розмови лідерів, а не телефонних контактів.

Чи прибуде Путін до Києва для переговорів про мир: Зеленський шокував різкою заявою

Фото: з відкритих джерел

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з російським президентом. У Кремлі також неодноразово поверталися до цієї пропозиції. Однак українська сторона неодноразово давала зрозуміти, що такий майданчик для переговорів неприйнятний.

Зеленський пояснив, що не вважає телефонну розмову з Путіним ефективним способом обговорення війни та можливих домовленостей. За його словами, такий контакт навряд чи дозволить перейти до предметного діалогу, адже замість обговорення конкретних рішень довелося б вислуховувати історичні лекції російського керівника.

"Не бачу сенсу запрошувати Путіна до Києва, так само як і самому їхати до Москви", — такою є позиція українського президента щодо запропонованого Кремлем формату. 

Водночас Зеленський наголосив на необхідності особистої зустрічі. Саме безпосередня розмова, на його думку, може дати можливість обговорити найважливіші питання та шукати конкретні рішення. Телефонного дзвінка для цього недостатньо.

Портал "Коментарі" вже писав, що у вівторок, 3 листопада, російська армія атакувала село Хотів Обухівського району Київської області, внаслідок чого ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок, спричинив масштабну пожежу та забрав життя 14-річної дитини, яка перебувала всередині оселі.  



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