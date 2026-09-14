logo_ukra

BTC/USD

76428

ETH/USD

2449.63

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чи почалося перемир’я України та РФ: з'явилися нові деталі після слів Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи почалося перемир’я України та РФ: з'явилися нові деталі після слів Трампа

Трамп заявив про домовленість України та Росії не атакувати енергетику. Однак джерела Financial Times кажуть, що остаточної угоди ще немає.

14 вересня 2026, 21:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Заява Дональда Трампа про нібито домовленість України та Росії припинити удари по енергетичній інфраструктурі виявилася передчасною. За інформацією журналіста Financial Times Крістофера Міллера, остаточної угоди між Києвом і Москвою наразі немає.

Чи почалося перемир’я України та РФ: з'явилися нові деталі після слів Трампа

Чи почалося перемир’я України та РФ

Трамп раніше заявив у своїй соцмережі Truth Social, що Україна та Росія погодилися взаємно не атакувати енергетичні об’єкти. 

"Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах. Росія погодилася робити так само!" — написав американський президент.

Однак джерела Міллера в Києві стверджують, що переговори щодо такої домовленості ще тривають. За їхніми словами, певні напрацювання справді існують, але сторони поки не мають фінального документа, а ключові деталі залишаються невизначеними.

"Трамп поспішив: моя інформація від людей у Києві, полягає в тому, що щось у процесі розробки, але вони попереджають, що немає остаточної угоди. Деталі неясні", — заявив Міллер. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відповів Трампу щодо перемир’я з РФ та назвав одну умову. За його словами, Київ готовий підтримати таку домовленість, однак очікує від партнерів гарантій її реального виконання Росією. Зеленський зауважив, що Україна має сумніви щодо готовності Росії дотримуватися подібних домовленостей. Крім того, президент України пропонує зупинити удари не лише по енергетиці, але й включити у список порти, логістику, склади та інше.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський назвав терміни відновлення мирних переговорів з Росією.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини