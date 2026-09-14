Чи почалося перемир’я України та РФ: з'явилися нові деталі після слів Трампа

Заява Дональда Трампа про нібито домовленість України та Росії припинити удари по енергетичній інфраструктурі виявилася передчасною. За інформацією журналіста Financial Times Крістофера Міллера, остаточної угоди між Києвом і Москвою наразі немає.

Чи почалося перемир’я України та РФ

Трамп раніше заявив у своїй соцмережі Truth Social, що Україна та Росія погодилися взаємно не атакувати енергетичні об’єкти.

"Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах. Росія погодилася робити так само!" — написав американський президент.

Однак джерела Міллера в Києві стверджують, що переговори щодо такої домовленості ще тривають. За їхніми словами, певні напрацювання справді існують, але сторони поки не мають фінального документа, а ключові деталі залишаються невизначеними.

"Трамп поспішив: моя інформація від людей у Києві, полягає в тому, що щось у процесі розробки, але вони попереджають, що немає остаточної угоди. Деталі неясні", — заявив Міллер.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відповів Трампу щодо перемир’я з РФ та назвав одну умову. За його словами, Київ готовий підтримати таку домовленість, однак очікує від партнерів гарантій її реального виконання Росією. Зеленський зауважив, що Україна має сумніви щодо готовності Росії дотримуватися подібних домовленостей. Крім того, президент України пропонує зупинити удари не лише по енергетиці, але й включити у список порти, логістику, склади та інше.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський назвав терміни відновлення мирних переговорів з Росією.