Чи була Курська операція провалом: Сирський зізнався, чому не відправив бригади під Покровськ

Курська операція ЗСУ у 2024 році дозволила зірвати наступальні плани Росії на більшості напрямів фронту та виграти час для відновлення українських підрозділів. Таку думку висловив Олександр Сирський в інтерв'ю українській службі ВВС, пояснивши, чому не вважає помилкою рішення направити сили на територію РФ замість посилення оборони під Покровськом.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За словами Сирського, влітку 2024 року російська армія наступала практично по всій лінії зіткнення, а її чисельна перевага на окремих ділянках сягала чотири-шість разів. У цих умовах українському командуванню потрібно було знайти спосіб порушити плани супротивника.

Вибір упав на Сумський напрямок. На початковому етапі російське угруповання там налічувало близько 26 тисяч військовослужбовців, проте після початку українського наступу Москва почала перекидати сили на Курський напрямок. За оцінкою Сирського, в результаті Росія направила туди близько 70 тисяч осіб, включаючи десантників, морську піхоту та підготовлені мотострілкові підрозділи.

Сирський заявив, що за місяць українські війська взяли під контроль 1273 квадратні кілометри російської території. За його словами, це змусило противника зупинити наступальні дії на більшості оперативно-стратегічних напрямків, хоча бої під Покровськом тривали.

Відповідаючи на запитання, чи не слід було направити бригади на схід України, які брали участь в операції, головком підкреслив, що наступальне угруповання було відносно невеликим. За його словами, в операції задіяли три неповні десантно-штурмові бригади і два штурмові батальйони, причому частина підрозділів ще відновлювалася після попередніх боїв.

При цьому на Покровському та Добропільському напрямках Росія зосередила майже 100 тисяч військовослужбовців. Сирський вважає, що перекидання туди кількох українських бригад не мало б істотного впливу на перебіг бойових дій.

Він також зазначив, що операція дозволила українським силам підготувати резерви, відновити боєздатність та зміцнити моральний дух. За його оцінкою, слабка оборона прикордонних районів Росії створила умови для первісного успіху ЗСУ.

Таким чином Сирський продовжує розглядати Курську операцію як стратегічний маневр, незважаючи на критику рішення використовувати обмежені ресурси за межами України в період важких боїв на сході країни.

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