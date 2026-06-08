Чи буде наступний пакет санкції ЄС проти РФ: у ЄС здивували новою заявою

Європейська комісія планує завершити роботу над 21-м пакетом санкцій проти Російської Федерації вже протягом цього тижня. Після фіналізації документу його буде передано на розгляд і подальше погодження до Ради Європейського Союзу, де рішення ухвалюють держави-члени. Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, наголосивши, що робота над новими обмеженнями перебуває на завершальному етапі.

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За її словами, після завершення технічної та юридичної підготовки Єврокомісія офіційно представить пропозиції щодо чергового санкційного пакета країнам ЄС для обговорення та затвердження. Подальша доля обмежень залежатиме від позиції всіх держав-членів, адже для ухвалення санкцій у межах Євросоюзу потрібна повна одностайність.

Наразі конкретний перелік заходів, які можуть увійти до нового пакета, офіційно не розголошується. Відомо лише, що документ перебуває на стадії остаточного узгодження перед передачею на політичний рівень.

Варто зазначити, що попередній, 20-й пакет санкцій ЄС був затверджений у квітні 2026 року. Він містив низку обмежень, спрямованих проти так званого "тіньового флоту" Росії, а також проти компаній і осіб, які сприяють обходу санкційного режиму або підтримують військову агресію проти України. Також під обмеження потрапили окремі фізичні та юридичні особи, пов’язані з російською владою.

За інформацією з дипломатичних джерел, одним із ключових напрямів нового пакета може стати посилення тиску на схеми, пов’язані з обходом обмежень, зокрема через морські перевезення. Очікується, що такі кроки мають на меті скорочення доходів Росії від експорту та посилення економічного тиску на Кремль.

"Коментарі" вже писали, що за наявними моніторинговими даними, противник продовжує активне накопичення ударних безпілотних літальних апаратів на низці аеродромів та пускових майданчиків, що може свідчити про підготовку до чергового масованого комбінованого удару по території України.