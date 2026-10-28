Чергова ілюзія миру від Трампа: чому анонс зустрічі Зеленського і Путіна не зупинить війну

Заяви обраного президента США Дональда Трампа про суттєві зрушення у питанні припинення війни в Україні є виключно декларативними. Таку оцінку новим дипломатичним ініціативам Вашингтона дав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, проаналізувавши реальний стан справ на фронті та в кулуарах великої політики.

Трамп, Зеленський і Путін

Посадовець зазначив, що під гучними заявами американська адміністрація наразі намагається подати звичайний анонс майбутніх прямих контактів між лідерами воюючих держав.

"Під прогресом Трамп розуміє анонс зустрічі Зеленського і путіна "незабаром", — підкреслив керівник ЦПД, вказуючи на слабкість американської позиції. — Не припинення вогню, на якому він наполягав у 2025 році, і від якого відмовився як від умови по тиску на рф зараз, бо не здатен тиснути. Навіть не енергетичне перемирʼя, яке анонсував, і яке через 5 хвилин порушила росія".

За словами Коваленка, сама ймовірність проведення такої зустрічі залишається під великим питанням, оскільки очільник Кремля висуває заздалегідь неприйнятні умови щодо Донбасу. Натомість реальним, а не уявним кроком уперед могло б стати включення у переговорний трек сильних геополітичних гравців. Поява консолідованого представника від обʼєднаної Європи та повноцінне втягнення Китаю у цей процес — ось що дійсно здатне сформувати плацдарм для справжньої дипломатії.

Водночас безпосередньо на лінії бойового зіткнення жодних ознак деескалації немає. Військові не фіксують змін, а бойові дії тривають із попередньою інтенсивністю. Російський диктатор, усвідомлюючи неможливість здобути чисту військову перемогу на Донбасі, змістив акценти на залякування мирного населення в тилу. Через масштабний терор Москва прагне змусити українське суспільство тиснути на керівництво країни задля капітуляції та відмови від територій в обмін на примарні обіцянки миру.

"І такі дії рф продовжаться, — попередив Андрій Коваленко щодо найближчих планів ворога на осінньо-зимовий період. — Вони хочуть увійти в зиму ударами по енергетиці, по інфраструктурі, бити по Києву постійно. В них не вийде досягти бажаних результатів. Але схоже, що тільки після того, як вони це побачать, можливо бодай щось".

У цьому контексті керівник ЦПД висловив великі сумніви щодо подальшої ролі американського лідера у процесі врегулювання. Цілком імовірно, що Трамп невдовзі може повністю зосередитися на внутрішньополітичному порядку денному в США, остаточно полишивши свої миротворчі наміри. Саме тому для України критично важливо, щоб європейські країни спромоглися висунути єдиного спікера для ведення скоординованого діалогу з Москвою, Пекіном та Вашингтоном.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Олексій Гончаренко публічно відреагував на запровадження безпрецедентного режиму тиші на південному фронті, назвавши це підтвердженням дієвості покрокової дипломатії. Політик переконаний, що поточні події наочно демонструють можливість досягнення компромісів задля збереження людських життів.