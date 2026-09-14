Через півроку в Україні почнеться найстрашніше: у Зеленського шокували новим задумом Кремля

Росія працює над наступним поколінням дешевих засобів повітряного нападу, які вже будуть ближчими за характеристиками до крилатих ракет, ніж до ударних безпілотників. Про це розповів радник президента України з технологічних питань, фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш.

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За його словами, йдеться, зокрема, про сімейство ракет "Дань" та інші подібні розробки. Їхня особливість — значно вища швидкість порівняно зі звичайними "Шахедами" та здатність здійснювати активне маневрування.

"Це вже не, скажімо так, реактивні "Шахеди", це, звичайно, вже ракети. І у них швидкість буде 500, 600, 700, 750 км/год", — пояснив Бескрестнов.

Ще одним викликом для української протиповітряної оборони може стати здатність таких засобів летіти на дуже малих висотах. Флеш припускає, що про застосування сімейства "Дань" проти України можна буде почути вже незабаром.

"Я думаю, ми скоро про сімейство ракет "Дань" почуємо, дуже скоро вже по Україні", — заявив експерт.

За словами Бескрестнова, українська розвідка має інформацію про те, що Росія вже замовляє подібні ракети та планує зробити на них ставку. Це означає, що Україні необхідно заздалегідь створювати засоби протидії, адже нинішні реактивні дрони-перехоплювачі можуть виявитися недостатньо швидкими.

"У нас зараз є буквально пів року для того, щоб зробити і побудувати наші дешеві твердопаливні ракети", — наголосив Флеш.

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