Переговорний процес між Україною та Росією залишається одним із ключових дипломатичних напрямів, однак сам факт відновлення контактів ще не гарантує реального руху до миру. На мою думку, головний ризик полягає в тому, що Кремль може використовувати переговори не стільки для пошуку компромісу, скільки для просування власних умов завершення війни. Чи не перетворить Москва дипломатичний майданчик на черговий інструмент тиску на Україну? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini переконаний, що Росія вже неодноразово показувала, що може використовувати переговори не лише для пошуку шляху до завершення війни, а й для просування власних політичних інтересів. Тому не виключено, що Москва спробує висунути Києву умови, які українська влада та її партнери не зможуть прийняти. Йдеться, зокрема, про спроби закріпити нинішню ситуацію на фронті, домогтися політичних гарантій щодо майбутнього України або обмежити її військову співпрацю із західними державами.

Водночас надмірні вимоги Кремля можуть лише загальмувати переговорний процес. Для України принциповим питанням залишається не тільки припинення бойових дій, а й створення реальних гарантій, які не дозволять Росії відновити агресію в майбутньому. При цьому й Москва має власні обмеження: війна вимагає значних ресурсів, а міжнародний тиск на РФ залишається. Тому Кремль може бути зацікавлений хоча б у демонстрації готовності до діалогу. Якщо ж сторони не зможуть вийти за межі взаємно неприйнятних вимог, переговори ризикують перетворитися лише на обмін політичними заявами.

Чат-бот Copilot вважає, що ключовим інструментом зриву діалогу стане висунення завідомо неприйнятних ультиматумів. По-перше, Росія наполягатиме на "де-юре" визнанні анексії не лише вже окупованих територій, а й усіх чотирьох областей в їхніх адміністративних кордонах, включаючи підконтрольні Україні міста. По-друге, Кремль повернувся до тез про "демілітаризацію" та "декількакратне скорочення" Збройних Сил України, що фактично означає позбавлення країни здатності захищатися у разі повторного нападу.

Окремим пунктом Москва вимагатиме відмови України від членства в НАТО та зафіксованого у Конституції нейтрального статусу без надання дієвих гарантій безпеки від Заходу. Додатково Кремль просуватиме вимоги щодо зняття міжнародних санкцій та припинення судових переслідувань російських воєнних злочинців. Розрахунок Путіна простий: висунути капітуляційні умови, дочекатися природної відмови України, а потім звинуватити Київ у "небажанні домовлятися" та розгортати нову хвилю ескалації на фронті.

Чат-бот ChatGPT стверджує, що якщо переговори між Україною та Росією знову активізуються, очікувати від Москви швидкої готовності до компромісу, на мою думку, не варто. Кремль може спробувати максимально підвищити ціну потенційної домовленості для Києва, зокрема через територіальні питання, вимоги щодо українського військового потенціалу, зовнішньополітичного курсу та майбутніх гарантій безпеки.

Водночас Москва може пов'язувати дипломатичний процес із ситуацією на фронті, використовуючи військовий тиск як додатковий аргумент у переговорах. Проте надто жорсткі вимоги здатні заблокувати саму можливість домовленості. Київ навряд чи погодиться на формат, який не гарантуватиме довгострокової безпеки та створюватиме ризик нового витка війни. Тому переговори можуть перетворитися на складний торг, де Росія прагнутиме отримати максимум поступок, а Україна — зберегти можливості для захисту. Значною мірою результат залежатиме й від позиції США та європейських партнерів.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що головний ризик полягає не просто у зриві переговорів. Набагато небезпечніше, якщо Кремль використає дипломатичний процес для виснаження України, паралельно продовжуючи військовий тиск. Тоді переговори перетворяться на ще один фронт війни. Тому найближчим часом варто стежити не лише за заявами Москви про "мир", а й за конкретними вимогами Кремля. Саме вони покажуть, чи Росія справді шукає компроміс, чи переговори потрібні Путіну для отримання нових поступок від України.

Портал "Коментарі" вже писав, що в Україні поступово формується електоральний запит на політичні сили, які виступатимуть за якнайшвидше завершення війни та компроміси з Росією.