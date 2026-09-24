Цей сигнал Києва Трампу кардинально змінив риторику Вашингтону: експерт приголомшив гучним сценарієм

Україна змінила підхід до переговорів із міжнародними партнерами, зокрема зі США. Київ більше не демонструє готовність зустрічатися за будь-яких умов, а намагається прив’язувати дипломатичні контакти до конкретного результату. Про це заявив політолог Олег Саакян.

Фото: портал "Коментарі"

За його словами, показовою стала позиція президента України Володимира Зеленського щодо можливої зустрічі з Дональдом Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН. Українська сторона дала зрозуміти, що готова до контакту, але очікує конкретних пропозицій від американського президента.

"Україна поміняла підхід. І тепер ми не кричимо, що ми готові зустрічатися: “Зустріньтеся з нами. Ми куди завгодно, коли завгодно і як завгодно”. Навпаки, ми переходимо до значно стриманішої позиції. Якщо Трамп щось цікаве покладе на стіл, то ми подумаємо і, можливо, приїдемо. А удари по Москві взагалі показали, що ми можемо піднімати ставки. Нема перемир’я — нема зустрічі. Про що ви тоді говорите?" — зазначив Саакян.

Політолог звернув увагу, що після цього змінився і сигнал із Вашингтона. За його словами, спочатку там не підтверджували остаточного рішення щодо зустрічі Трампа із Зеленським, однак згодом готовність до такого контакту була підтверджена.

Таким чином, на думку експерта, дипломатія дедалі більше перетворюється на торг конкретними пропозиціями, а не на проведення зустрічей заради самого факту переговорів.

Саакян також прокоментував перспективи України після завершення війни. На його думку, найбільший попит матимуть фахівці, пов’язані з відновленням країни, інфраструктурою та сучасним виробництвом.

"Після війни в Україні будуть дуже перспективними все, що пов’язано з інженерією, будівництвом і виробництвом. Також — економіка та право на межі українського і європейського законодавства. Окремо я б виділив агросектор: це вже давно не просто робота з лопатою, а високотехнологічне виробництво, де потрібні оператори техніки, агрономи та інші кваліфіковані фахівці. Знання іноземних мов при цьому буде дуже важливим", — переконаний експерт.

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