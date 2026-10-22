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Цей подарунтк Трампа Путіну затягне війну в Україні на роки: політолог приголомшив тривожним прогнозом

Росія може запропонувати відновити тристоронні контакти в листопаді, проте сама зустріч ще не означатиме готовності Кремля до припинення вогню

22 жовтня 2026, 16:40
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Клименко Елена

Росія може відновити тристоронні переговори зі США та Україною в листопаді, однак це ще не означатиме наближення миру. Кремль, імовірно, намагається продемонструвати Дональду Трампу нібито дипломатичний прогрес, водночас не відмовляючись від продовження бойових дій. Такий сценарій може затягнути війну ще на тривалий час. Таку оцінку висловив політолог Петро Олещук.

Цей подарунтк Трампа Путіну затягне війну в Україні на роки: політолог приголомшив тривожним прогнозом

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, пропозиція Москви поновити контакти в першій половині листопада може бути спробою задовольнити прагнення американського президента показати результати переговорного процесу. Водночас сам факт нової зустрічі не свідчитиме про готовність Кремля змінювати свою позицію щодо завершення війни.

"Це – своєрідний подарунок від Путіна Трампу: мовляв, якщо тобі потрібно продемонструвати певний поступ у процесі врегулювання, я подарую тобі чергову зустріч і відправлю на неї чергового Мединського, який розповість про печенігів і половців", — зазначив Олещук.

Політолог також розкритикував розрахунок Вашингтона на те, що поступки Росії спонукатимуть Володимира Путіна припинити війну. На його думку, Кремль може сприймати такі кроки як сигнал, що тиск на партнерів України приносить результат, а отже, немає потреби відмовлятися від власних військових цілей.

"Адміністрація Трампа чомусь переконана, що Путін розчулиться, якщо США підуть на поступки. Але з Росією це не працює: для Путіна величезна кількість поступок – це мотивація не завершувати цю війну", — наголосив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія та США можуть посилити тиск на Україну, щоб домогтися домовленостей про припинення бойових дій на умовах, які влаштують Кремль.  



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