Цей несподіваний удар для Путіна миттєво змусить його відступити від плану в Україні: сценарій шокує всіх

Росія продовжує війну, незважаючи на санкції, втрати та зростання витрат. Кремлівський диктатор Володимир Путін досі демонструє готовність підтримувати військову кампанію, однак запас міцності Кремля не є безмежним. Якщо одночасно посиляться проблеми з нафтовими доходами, бюджетом, експортом і паливною інфраструктурою, Москва може опинитися перед значно складнішим вибором. Чи здатен саме економічний удар змусити Путіна переглянути плани? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Grok стверджує, що найсерйознішим викликом для Кремля може стати не поодинокий масштабний удар, а одночасне поєднання кількох факторів. Зокрема, йдеться про серію результативних далекобійних атак України по російських НПЗ, паливній інфраструктурі та логістичних об’єктах, що здатні суттєво ускладнити експорт нафти. Паралельно США можуть посилити вторинні санкції проти "тіньового флоту" та держав і компаній, які продовжують купувати російську нафту. обмеженнями для зовнішньої торгівлі.

Поєднання економічного тиску та пошкодження паливної інфраструктури може змусити російське керівництво по-новому оцінювати ціну війни. Доки бюджет отримує значні нафтові надходження, Кремль має більше можливостей компенсувати військові витрати. Але різке падіння грошових потоків разом із перебоями в роботі НПЗ, сховищ і логістики створить додаткові ризики для економічної стабільності.

Чат-бот Gemini переконаний, що найбільшим викликом для Володимира Путіна може стати не окремий санкційний пакет чи невдача на полі бою, а суттєва зміна міжнародного розкладу. Якщо західні держави збережуть єдність, посилять військову та фінансову допомогу Україні й водночас жорсткіше тиснутимуть на Москву, Кремль може опинитися перед необхідністю переглядати свої нинішні розрахунки. Додатковим фактором стане можливе послаблення російської дипломатичної підтримки з боку окремих партнерів.

Водночас дедалі важливішим ризиком для Кремля залишається економіка. Високі військові витрати посилюють навантаження на бюджет, а подальше скорочення доходів та погіршення рівня життя населення можуть створити для влади нові проблеми. Якщо громадяни Росії почнуть відчувати наслідки війни не лише через новини, а через ціни, дефіцит і зниження добробуту, пропагандистських аргументів може виявитися недостатньо.

На дуку чат-боту ChatGPT, Росія може продовжувати війну доти, доки здатна забезпечувати нинішній рівень військових витрат. Тому одним із головних ризиків для Кремля може стати одночасне скорочення нафтових доходів і подорожчання самої війни. Уже зараз бюджет РФ перебуває під значним тиском: Москва змушена нарощувати запозичення та спрямовувати дедалі більше коштів на оборонні потреби. Додатково ситуацію можуть ускладнити зміни на нафтовому ринку, зокрема скорочення закупівель російської нафти окремими великими імпортерами.

Ще одним фактором є удари по російській паливній інфраструктурі. Пошкодження нафтопереробних підприємств здатне створювати перебої, зменшувати можливості переробки та збільшувати навантаження на внутрішній ринок. Найбільш відчутним для Кремля може стати саме поєднання кількох проблем одночасно: менші доходи від експорту, вищі витрати на війну та труднощі у паливному секторі.

Таким чином усі три версії ШІ переконані, що найбільш важливою подією для Кремля може стати не окремий удар чи дипломатичний скандал, а накопичення економічних проблем, коли військові витрати почнуть дедалі сильніше конкурувати з можливостями бюджету. Саме тоді перед російським керівництвом гостріше постане питання: продовжувати війну в нинішньому форматі чи переглядати свої розрахунки.

Портал "Коментарі" вже писав, що Китай може бути зацікавлений у тому, щоб підштовхнути Росію до енергетичного перемир’я, адже для Пекіна важливими залишаються стабільні та дешеві поставки нафти.