Цей бунт росіян стане найбільшим провалом Путіна з початку війни: українців попередили про нову небезпеку



















У Москві відбулася акція протесту під назвою "Проти царя", яку приурочили до річниці подій жовтня 1993 року. Учасники виступали за чесні вибори, владу народу та критикували фактичну монополію "Єдиної Росії". Після протестних вигуків російські силовики затримали близько 60 людей. Попри те, що акція не була масовою, її проведення саме в нинішній Росії є показовим. Вона демонструє, що невдоволення політикою Кремля продовжує існувати, хоча відкрите протистояння владі залишається надзвичайно ризикованим через репресивну систему.

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Політолог Валерій Клочок наголошує, що сам факт невдоволення росіян ще не означає готовності суспільства до масштабних протестів. За його оцінкою, значна частина громадян РФ може бути незадоволена діями влади, однак страх перед репресіями стримує їх від відкритого виступу.

"Багато хто хоче зупинки війни, але ці настрої не проявляють себе на вулиці. Люди не виходять із вимогою до Путіна зупинити війну, тому що вони його просто бояться. Вони бояться путінського режиму", — зазначав Клочок.

Саме тому московський протест наразі варто сприймати передусім як сигнал про наявність опозиційних настроїв, а не як початок неминучого падіння режиму. Для серйозної політичної кризи потрібне значно масштабніше накопичення проблем усередині Росії.

На думку Клочка, важливим фактором може стати зростання ціни війни для російської держави. Чим сильнішими будуть економічні та військові проблеми РФ, тим складніше Кремлю буде підтримувати нинішню модель.

"Нам потрібно змінити ситуацію в Росії в такий спосіб, щоб війна зупинилася. Тому дійсно ударів по Росії має бути більше", — наголошував політолог.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що перший реальний шанс для запуску переговорів про завершення війни в Україні може з’явитися наприкінці листопада. Так вважає фінансовий аналітик Олексій Кущ, пов’язуючи можливий перелом із самітом Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в китайському Шеньчжені.