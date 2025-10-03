logo_ukra

Це вкрай малоймовірно: експерт ошелешив перспективами висадки українського десанту в Криму

Україна наразі не має достатніх ресурсів для проведення десантної операції в Криму, зокрема із захопленням населеного пункту.

3 жовтня 2025, 11:30
На сьогодні ймовірність висадки великої десантної операції на узбережжі тимчасово окупованого Криму видається вкрай низькою. Таку думку в ефірі Радіо NV висловив військовий експерт та засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний. За його словами, повідомлення в медіа про можливий масований морський десант викликають у нього скепсис: невеликі диверсійні групи — цілком реалістична опція, і вони вже діяли раніше, навіть здійснювали висадки на морські платформи та берегові ділянки. Натомість масштабна операція з метою захоплення і утримання міста вимагала б значно більших можливостей.

Фото: з відкритих джерел

Нарожний пояснює, що для такої операції потрібні десантні кораблі великої місткості, здатність одночасно висадити десятки тисяч бійців і забезпечити їх авіаційною підтримкою. На сьогодні Україна такими ресурсами не розпоряджається, наголосив експерт. Водночас не виключається активне застосування безпілотників та ракетних ударів по об’єктах у Криму — це реалістична форма впливу на окупаційну інфраструктуру.

Особливою ціллю, за його словами, залишається Керченський (Кримський) міст. Проте ураження цієї цілі ускладнене через потужну систему ППО, розгорнуту поблизу: зокрема застосовуються аерозольні комплекси, які створюють щільні хмари диму або спеціального покриття, ускладнюючи роботу дронів з візуальним наведенням. Попри це Нарожний вважає, що завдання удару є можливим, хоча й потребує значної підготовки та ресурсного забезпечення.

Портал "Коментарі" раніше писав, що Росія цілеспрямовано підвищує ризики на захопленій Запорізькій АЕС, використовуючи ядерну загрозу як інструмент тиску на Україну та Європу. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.



