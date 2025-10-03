Це вкрай малоймовірно: експерт ошелешив перспективами висадки українського десанту в Криму

На сьогодні ймовірність висадки великої десантної операції на узбережжі тимчасово окупованого Криму видається вкрай низькою. Таку думку в ефірі Радіо NV висловив військовий експерт та засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний. За його словами, повідомлення в медіа про можливий масований морський десант викликають у нього скепсис: невеликі диверсійні групи — цілком реалістична опція, і вони вже діяли раніше, навіть здійснювали висадки на морські платформи та берегові ділянки. Натомість масштабна операція з метою захоплення і утримання міста вимагала б значно більших можливостей.

Фото: з відкритих джерел

Нарожний пояснює, що для такої операції потрібні десантні кораблі великої місткості, здатність одночасно висадити десятки тисяч бійців і забезпечити їх авіаційною підтримкою. На сьогодні Україна такими ресурсами не розпоряджається, наголосив експерт. Водночас не виключається активне застосування безпілотників та ракетних ударів по об’єктах у Криму — це реалістична форма впливу на окупаційну інфраструктуру.

Особливою ціллю, за його словами, залишається Керченський (Кримський) міст. Проте ураження цієї цілі ускладнене через потужну систему ППО, розгорнуту поблизу: зокрема застосовуються аерозольні комплекси, які створюють щільні хмари диму або спеціального покриття, ускладнюючи роботу дронів з візуальним наведенням. Попри це Нарожний вважає, що завдання удару є можливим, хоча й потребує значної підготовки та ресурсного забезпечення.

