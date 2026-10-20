"Це виходить за межі суперечок": Україну попередили про новий жорсткий удар Трампа



















Політика президента США Дональда Трампа щодо Росії створює додаткові загрози для України та європейської безпеки. Вашингтон, на думку колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, намагається налагодити взаємодію з Москвою, водночас не завжди зважаючи на інтереси Києва та його європейських союзників.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Оцінюючи дії американської адміністрації, дипломат наголосив, що проблему не можна зводити виключно до особистих суперечностей між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. На його переконання, йдеться про ширший політичний курс Вашингтону, який може мати серйозні наслідки для України.

"Я би казав про зраду Трампа України", — заявив Огризко, характеризуючи підхід американського президента до українського питання.

На думку дипломата, європейським державам не варто розраховувати, що особисті зустрічі з Трампом або спроби переконати його дипломатичними методами обов'язково приведуть до зміни американської позиції. Європа має самостійно посилювати свою обороноздатність і бути готовою відповідати за безпеку континенту.

Огризко звернув увагу на залежність європейських країн від американських технологій та військових можливостей. Зокрема, важливими напрямками він вважає супутниковий зв'язок, протиракетну оборону та розвиток власного виробництва озброєнь. Без цього Європа ризикує опинитися в ситуації, коли її безпека значною мірою залежатиме від політичних рішень у США.

"Європа має взяти на себе відповідальність за власну безпеку", — така ключова теза випливає з оцінки дипломатом нинішньої ситуації.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може завдавати комбінованих ударів по Україні з інтервалом у три-чотири доби. Водночас більш типовим темпом для російської армії можуть бути атаки приблизно раз на тиждень. Про це військовий експерт Олег Жданов заявив у коментарі ТСН.ua.