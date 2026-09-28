Це тотальний провал влади перед народом: експерт зробив жорстку заяву про українську балістику



















Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький різко відреагував на інтерв’ю керівництва української оборонної компанії Fire Point, яка займається виробництвом безпілотників та розробкою ракетних систем. Fire Point є одним із великих українських виробників далекобійних дронів і працює над власною балістичною програмою.

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Голобуцький заявив, що його найбільше здивував не сам факт розробки нової зброї, а тональність публічної презентації та відсутність, на його думку, переконливої демонстрації результатів.

Експерт окремо звернув увагу на історію співвласниці Fire Point Ірини Терех, яка до роботи в оборонній сфері займалася архітектурним бізнесом. Цей факт підтверджували й матеріали ВВС та DW.

"Вони дійсно вважають, що вони це заслужили. Це їхня заслуга. І це, мабуть, найстрашніше, що є з нашою владою, це те, що вони вважають, що вони це все заслужили своєю працею, розумом і так далі", — заявив Голобуцький.

Водночас експерт поставив під сумнів коректність порівнянь оборонної розробки з успішними технологічними компаніями. На його думку, високі очікування суспільства мають бути підкріплені конкретними результатами, особливо коли йдеться про зброю стратегічного значення.

"Це не Джобс. Вони не Джобс, який заснував Apple, створив iPhone і так далі. Уявляєте собі такого Джобса, який на презентації каже, що скоро вийде новий iPhone, але його поки немає і невідомо, коли він буде", — сказав експерт.

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