Це стало страшною поворотною точкою: Зеленського жорстко розкритикували за помилку з Путіним

Зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним у Парижі в грудні 2019 року стала однією з найбільших політичних помилок українського президента. Натомість Україні у той період варто було приділяти значно більше уваги підготовці до можливої великої війни. Таку думку в програмі "Чорна скринька" на Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

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За його словами, він не розуміє, чому Зеленський і надалі надає настільки великого значення можливості особисто поговорити з російським лідером, адже досвід подібних переговорів президент уже отримав.

"Я взагалі не розумію, чому у Зеленського це така ідея фікс, що коли він зустрінеться з Путіним, він там щось порішає. Ну в нього ж є вже досвід 2019 року", — заявив Портников.

Журналіст переконаний, що сама підготовка зустрічі лідерів у нормандському форматі була серйозною політичною помилкою. На його думку, переговори дали Путіну можливість особисто оцінити Зеленського та зробити власні висновки щодо подальших відносин з Україною.

Портников припускає, що до Парижа російський лідер міг розраховувати на значні поступки з боку нового українського президента та сприймати його як політика, з яким Кремлю буде легко домовитися.

Однак зустріч продемонструвала інше.

"Путін переконався в тому, що Зеленський, якого він до того моменту сприймав як кандидата реваншу, як такого нового Януковича, насправді не Янукович і не збирається перед ним капітулювати", — пояснив журналіст.

Водночас, за оцінкою Портникова, Путін міг сприйняти Зеленського як політично слабкого опонента, який при цьому не погоджується виконувати вимоги Москви. Саме поєднання цих факторів, на думку журналіста, могло вплинути на подальші розрахунки Кремля щодо України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що попри активізацію дипломатичних контактів та заяви про можливі переговори вже восени, швидкого завершення війни очікувати не варто. Володимир Путін може затягувати час щонайменше до весни, спостерігаючи за ситуацією в Україні та позицією її партнерів. Таку думку висловив політичний оглядач Борислав Береза.