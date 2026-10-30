Це стало справжнім подарунком для Росії: що почнеться в Україні після Олешок

Після завершення гуманітарної місії в Олешках є ризик нового загострення на Херсонщині. Водночас масштабний штурм Херсона через Дніпро не виглядає найімовірнішим сценарієм. Штучний інтелект проаналізував, які загрози найбільш реальні після 1 листопада.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Gemini вважає, що російські війська можуть використати гуманітарну паузу для розв'язання тактичних і логістичних завдань. Серед можливих дій окупантів чат-бот називає перегрупування, підвезення боєприпасів і наближення підрозділів БПЛА до Дніпра.

Після завершення місії Росія, за оцінкою Gemini, може посилити артилерійські та дронові атаки на Херсон, намагаючись зробити правобережжя непридатним для життя. Також не виключені локальні спроби висадки на острови в дельті Дніпра, щоб покращити спостережні та вогневі позиції.

Водночас повномасштабне форсування Дніпра чат-бот вважає малоймовірним через складність такої операції та ризик великих втрат.

Grok також припускає, що під час режиму тиші росіяни могли підтягувати техніку, ротувати особовий склад і наближати дрони та артилерію до Дніпра.

Після 1 листопада чат-бот радить очікувати не масштабного наступу, а посилення військового тиску. Серед можливих сценаріїв — штурми островів, висадка невеликих груп і диверсійні дії в напрямку Херсона чи навіть Нікополя.

Grok наголошує, що затишшя могло дати ворогу можливість підготуватися до активніших дій. Тому українським захисникам доведеться бути особливо пильними після завершення гуманітарної місії.

DeepSeek також не прогнозує негайного масштабного штурму Херсона через Дніпро, однак звертає увагу на можливе використання паузи для підготовки російських позицій. Серед ймовірних дій окупантів чат-бот називає розмінування шляхів для техніки, підвезення боєприпасів і ротацію підрозділів.

Після 1 листопада DeepSeek очікує активізації ударів по правобережжю Херсонщини та спроб зайти на острови в дельті Дніпра. Окремо чат-бот виділяє можливість використання цих дій як відволікаючого маневру, щоб змусити ЗСУ перекидати резерви з Донецького напрямку.

На думку DeepSeek, головна загроза полягає не стільки в десанті на Херсон, скільки у виснаженні української оборони та розширенні зони ударів.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що масштабний штурм Херсона через Дніпро малоймовірний, натомість Росія може посилити обстріли, активізувати дії на островах і використати паузу для перегрупування та логістичної підготовки.

Відмінності стосуються акцентів: Gemini прогнозує посилення артилерійського й дронового терору Херсона, Grok — спроби просування малими групами, а DeepSeek — можливий відволікаючий маневр для перекидання українських резервів із Донецького напрямку. Усі ці сценарії є оцінками чат-ботів, а не підтвердженим планом дій російських військ.

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