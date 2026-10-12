Окуповані Олешки на Херсонщині опинилися в умовах гуманітарної катастрофи через блокаду з боку російських військ. Президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію цілеспрямованим геноцидом і закликав міжнародне співтовариство допомогти громадянським, які залишаються під окупацією.

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Про це глава держави заявив 12 жовтня під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, росіяни обмежують доступ місцевих жителів до їжі та інших необхідних виживання ресурсів, фактично позбавляючи людей можливості забезпечити базові потреби.

"Звичайно, це геноцид. Прикладом такого геноциду є Олешки. Це місце в Україні, яке тепер порівняно із землею. Де росіяни не давали ні дітям, ні дорослим отримувати їжу", — наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що ситуація у місті вийшла за межі звичайної гуманітарної кризи. На його переконання, йдеться про умисне створення умов, що загрожують життю цивільного населення.

"Зараз ми говоримо не про голод там, а про геноцид. Ми намагаємось допомогти цим людям під окупацією", – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна шукає усі можливі способи підтримати мешканців Олешок. Проте організувати доставку допомоги надзвичайно складно через контроль над територією російських військ.

Портал "Коментарі" вже писав , що g- резидент України Володимир Зеленський запропонував Сполученим Штатам укласти так звану "дизельну угоду", за якою Київ міг би утриматися від ударів по російській дизельній інфраструктурі в обмін на гарантії захисту української енергосистеми. Він також поставив під сумнів аргументи про те, що експорт російського дизельного палива може суттєво впливати на світові ціни.