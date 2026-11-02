Це ще не остаточне дно: дипломат попередив про фатальну помилку України щодо США



















Колишній заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв зазначив, що відносини Києва та Вашингтону за президентства Дональда Трампа розвиваються нерівномірно: періоди зближення змінюються дипломатичними загостреннями. На його думку, нинішня криза ще може поглибитися, зокрема якщо американський лідер вирішить дистанціюватися від переговорного процесу щодо завершення війни.

Фото: з відкритих джерел

Дипломат наголосив, що Україні необхідно зважати на непередбачуваність Трампа й діяти виважено, не перетворюючи публічне невдоволення на конфлікт із ключовим партнером. Як приклад він навів ситуацію під час першої каденції президента США, коли напередодні офіційного оголошення було скасовано рішення про передачу Україні протитанкових комплексів Javelin. Тоді українська сторона оперативно запустила антикризову комунікацію та зрештою домоглася позитивного результату.

"Чим складніше наш партнер, чим складніше відносини, тим більш професійнішою має наша бути дипломатія", — підкреслив Єлісеєв.

Водночас він звернув увагу на недостатню активність української дипломатії у США. Зокрема, дипломат наголосив на необхідності призначити посла України у Вашингтоні та відновити повноцінну роботу механізмів стратегічної співпраці. На його переконання, Київ має системніше взаємодіяти з американськими державними структурами, Конгресом і представниками обох партій.

Єлісеєв застеріг, що Україна не повинна чекати на результати проміжних виборів до Конгресу в надії на автоматичну зміну політики Білого дому. Натомість головним завданням має бути збереження діалогу зі США та відновлення стратегічного партнерства.

"Нам треба сьогодні боротися не з американським президентом, а нам треба боротися за відновлення нашого стратегічного партнерства", — заявив дипломат.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви Кремля про готовність Володимира Путіна відповісти на дзвінок президента України Володимира Зеленського не свідчать про реальну готовність Росії до мирного врегулювання.