Американський лідер Дональд Трамп неодноразово говорив про намір домогтися завершення війни Росії проти України, однак дипломатичні зусилля Вашингтону досі не привели до припинення бойових дій. США продовжують шукати можливості для домовленостей хоча б у окремих сферах, зокрема щодо енергетичної інфраструктури та ситуації в Чорному морі. Водночас Росія не припиняє атак по Україні. Тож ключове питання зараз полягає в іншому: коли саме американська адміністрація буде готова перейти від закликів і переговорів до реального посилення тиску на Москву за відсутність готовності до повноцінного мирного процесу? Видання "Коментарі" дізнавалося думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Grok вважає, що Дональд Трамп традиційно підходить до міжнародної політики прагматично: для нього важливі передусім домовленості, сила та конкретна вигода для Сполучених Штатів. Тому поки війна в Україні безпосередньо не створює серйозних проблем для американської економіки, цін на пальне чи внутрішньополітичних позицій президента, очікувати максимально жорсткого тиску на Кремль складно. Москва, своєю чергою, відкидає навіть окремі формати перемир’я, що дозволяє Путіну перевіряти межі готовності Вашингтона до реальних дій.

Ситуація може змінитися за певних обставин: якщо російська війна почне сильніше впливати на економічні інтереси США, якщо жорсткіша позиція щодо Путіна стане політично вигідною для Трампа або якщо Китай продемонструє готовність скоротити підтримку Москви. Тоді Вашингтон може посилити вторинні санкції, тиснути на покупців російської нафти, обмежувати роботу "тіньового флоту" та використовувати інші економічні важелі.

За версією чат-боту Gemini, справжній тиск Дональда Трампа на Володимира Путіна, найімовірніше, почнеться тоді, коли відсутність прогресу у війні та переговорах почне створювати для американського президента відчутні внутрішньополітичні й економічні проблеми. Поки Вашингтон намагається балансувати між дипломатією та власними інтересами, Білий дім закликає Україну й Росію до взаємних кроків щодо енергетики. Якщо ж Москва й надалі ігноруватиме такі пропозиції, а високі ціни на нафту та пальне посилюватимуть тиск на адміністрацію перед проміжними виборами у США, позиція Трампа може стати значно жорсткішою.

Другим важелем можуть стати санкції, зокрема обмеження проти покупців російської нафти, якщо Кремль остаточно заблокує переговорний процес. Паралельно Вашингтон може посилити військову підтримку України, дозволити передачу нових технологій для ППО та ракетних систем і переглянути обмеження щодо ударів по російській військовій інфраструктурі.

Чат-бот ChatGPT стверджує, що готовність США перейти до жорсткішого тиску на Росію залежатиме передусім від подальших дій Кремля, а не від конкретної дати. Якщо Москва продовжить блокувати навіть часткові домовленості щодо енергетики, Чорного моря або повернення до переговорів, у Вашингтону буде дедалі більше аргументів для посилення економічного й дипломатичного впливу. Санкційний інструментарій уже використовується як важіль, однак його реальна ефективність залежатиме від того, наскільки послідовно США готові його застосовувати.

Водночас адміністрація Дональда Трампа змушена враховувати й інші фактори — ціни на енергоносії, ситуацію навколо Ірану та відносини з Китаєм. Тому головним показником зміни політики стануть не чергові заяви, а конкретні рішення: посилення санкцій, тиск на покупців російської нафти та збільшення військової підтримки України.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що говорити про конкретний день, коли Трамп "почне тиснути" на Путіна, поки зарано. Певний тиск уже сформований законодавчо, але його реальна сила проявиться лише під час практичного застосування нових санкцій та інших обмежень. Ключовий тест для Вашингтону — чи перетворяться погрози на послідовну політику у випадку, якщо Кремль не погодиться навіть на обмежене припинення вогню.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія дедалі активніше використовує реактивні ударні безпілотники, які значно швидші за попередні версії "Шахедів" і створюють додаткове навантаження на українську систему ППО.