"Це ні про що не говорить": експерт жорстко розгромив рейтинг Зеленськго через сварку з Трампом



















Рейтинг президента України Володимира Зеленського міг зрости на тлі загострення відносин із президентом США Дональдом Трампом. Однак цей приріст може бути тимчасовим і не свідчити про стале посилення підтримки глави держави. Таку оцінку озвучив політолог Віктор Бобиренко, аналізуючи нові соціологічні показники.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Зокрема експерт прокоментував дані, оприлюднені виданням "Ділова столиця". Згідно з наведеними результатами, якби президентські вибори відбулися найближчим часом, у першому турі Зеленський міг би отримати 29% голосів. Друге місце посів би Валерій Залужний із показником близько 22%, а третє — Петро Порошенко, якому прогнозують майже 10%.

Бобиренко припускає, що додаткові відсоткові пункти Зеленський міг отримати через негативну реакцію українців на політику Трампа щодо України. Зокрема, критика Києва з боку американського президента та його підхід до війни могли тимчасово посилити підтримку українського лідера.

Водночас політолог закликає не плутати ставлення до Трампа з оцінкою діяльності Зеленського. На його думку, неприйняття позиції американського президента не означає автоматичного схвалення всіх рішень української влади.

Окремо Бобиренко звернув увагу на можливий сценарій другого туру виборів. Він вважає, що в такому разі Залужний міг би отримати значно більше голосів, ніж чинний президент. Водночас це оцінка політолога, а не результат реального голосування.

"Нічого не значить зростання рейтингу Зеленського на один чи два відсоткових пункти", — наголосив Бобиренко.

На його думку, подальша підтримка президента залежатиме від розвитку політичної ситуації, а нинішнє зростання показників ще не дає підстав говорити про довгострокову тенденцію.

Портал "Коментарі" вже писав, що у вівторок, 20 жовтня, під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) у Брюсселі Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу переговорних кластерів 4 та 5 у межах процесу вступу України до Європейського Союзу. Про це журналістам видання "Європейська правда" повідомили кілька дипломатів ЄС, обізнаних із перебігом зустрічі.