"Це небувала залежність": Трампа на весь світ принищили через підлабузництво до Путіна



















Політика президента США Дональда Трампа щодо Росії навряд чи зміниться під тиском американських сенаторів. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко, коментуючи звернення американських законодавців із закликом переглянути домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним.

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За словами дипломата, дії американського президента свідчать про те, що він не збирається відмовлятися від обраного курсу. Огризко висловив переконання, що між Трампом і Путіним існує певна залежність, хоча її характер, за його словами, залишається невідомим.

"Трамп назад не здасть. Я ще раз і ще раз повторюю, на моє глибоке переконання, Трамп є залежним від Путіна", — заявив Огризко.

Він вважає, що ситуацію можуть змінити внутрішньополітичний тиск у США, парламентські розслідування та посилення уваги з боку американських медіа. На думку дипломата, якщо Конгрес почне активніше контролювати дії президента, у Трампа залишатиметься менше можливостей зосереджуватися на домовленостях із Москвою.

Водночас Огризко наголосив, що Україні не варто розраховувати виключно на зміну політичної ситуації у Сполучених Штатах. Київ має продовжувати відстоювати власні інтереси та залучати міжнародних партнерів до посилення тиску на Росію.

"Треба справді посилювати тиск на цю дивовижну особистість політичну, бо якщо дати йому можливість гуляти, як він хоче, ну, світ від цього просто буде втрачати", — зазначив дипломат.

Портал "Коментарі" вже писав, що можливі обмеження роботи Starlink становлять серйозний виклик для України, оскільки супутниковий зв’язок відіграє важливу роль у забезпеченні військових комунікацій та виконанні бойових завдань. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.