Російське командування продовжує залучати до бойових завдань військовослужбовців, яких військово-лікарська комісія раніше визнала непридатними до служби. Про це заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке опублікувало аудіоперехоплення розмови російського військовослужбовця.

ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

За даними ГУР, йдеться про військовослужбовця 1-ї окремої мотострілецької бригади російської армії, яка діє на Покровському напрямку. Українська розвідка стверджує, що у цього військового діагностовано ВІЛ-інфекцію, а необхідного медикаментозного забезпечення він не отримував.

У ГУР повідомили, що ще у лютому військово-лікарська комісія визнала російського військовослужбовця непридатним до служби. Незважаючи на це, за твердженням української розвідки, його продовжили залучати до виконання бойових завдань.

В опублікованому записі сам російський військовослужбовець розповідає, що був списаний за рішенням військово-лікарської комісії. Проте остаточного оформлення рішення він, за його словами, не дочекався. Після цього командування оголосило його самовільно залишили частину — так званим СОК.

Таким чином, стверджується, що військовослужбовець опинився у ситуації, коли водночас визнано непридатним до військової служби і при цьому продовжував виконувати завдання на фронті.

Українська розвідка пов'язує цей випадок із ширшою проблемою ставлення російського командування до стану здоров'я військовослужбовців. У ГУР вважають, що відправлення до штурмових підрозділів людей, яких раніше визнали непридатними, створює додаткові ризики безпосередньо для російських підрозділів.

При цьому опубліковані українською стороною відомості ґрунтуються на матеріалах розвідки та аудіоперехопленні, справжність та контекст якого незалежно підтвердити за відкритими даними неможливо.

ГУР заявило, що подібні випадки свідчать про проблеми з медичним забезпеченням та системою проходження військово-лікарських комісій у російській армії.

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