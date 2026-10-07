Це найбільш трешова ситуація: експерт ошелешив попередженням про новий жорсткий план РФ

У жовтні російські окупанти можуть зробити енергетичну інфраструктуру України однією з головних цілей своїх атак. Причиною цього є початок опалювального сезону, коли стабільна робота енергосистеми набуває особливого значення. Про це в коментарі УНІАН заявив військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко.

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Він також пояснив логіку комбінованих російських ударів, зазначивши, що одночасна поява на радарах великої кількості різних цілей значно ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

"Коли на радарі купа різних цілей із різною швидкістю, це набагато більш трешова ситуація, ніж коли, наприклад, одна швидкісна або одна повільна ціль", — пояснив Луценко.

За словами військового, попри те, що під час атак росіяни можуть одночасно бити по різних регіонах і містах, спільним елементом цих ударів залишається їхній вплив на критичну інфраструктуру. Особливу увагу Москва, на його думку, може приділяти саме енергетиці.

"У жовтні це має бути пріоритетом для росіян — початок опалювального сезону", — наголосив експерт.

Він також звернув увагу на те, що удари по тилових об’єктах можуть переслідувати не лише військові, а й політичні цілі. Луценко вважає, що попередні атаки могли продемонструвати російському керівництву ефект від подібної тактики, що здатне підштовхнути Кремль продовжувати тиск.

Окремо експерт пояснив роль російської стратегічної авіації. За його словами, літаки Ту-95 і Ту-160 є платформами для запуску певних типів ракет, які використовує РФ.

"Добре, що вона така складна і що має обмежений ресурс, практично невідновлюваний", — зазначив Луценко.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжить масовані удари по Україні, оскільки не демонструє серйозних успіхів на полі бою та намагається компенсувати це терором по українському тилу. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів Дмитро Жмайло вважає, що Москва одночасно використовує військові атаки та інформаційно-психологічний тиск.