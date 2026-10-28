Це максимум, на що можна розраховувати: українців ошелешили заявою про план закінчення війни



















У найближчій перспективі Україна може розраховувати передусім на призупинення бойових дій, а не на остаточне завершення війни. Таку оцінку висловив директор Інституту світової політики Євген Магда, коментуючи перспективи переговорів між Україною, Росією та США.

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Політолог наголосив, що російсько-українська війна є масштабним викликом для всієї системи міжнародних відносин. Тому очікувати, що одна зустріч або телефонна розмова автоматично призведе до припинення бойових дій, на його думку, наївно.

"Маємо розуміти, що максимум, на що ми можемо розраховувати, — це призупинення бойових дій. Повної зупинки я не очікую", — заявив Магда.

Він також звернув увагу на суперечність у міжнародній дипломатії: зацікавленість у припиненні війни існує, однак ефективного механізму тиску на Росію, який змусив би Кремль змінити поведінку, політолог не бачить.

На його думку, самих переговорів недостатньо. Західним партнерам необхідно демонструвати готовність застосовувати конкретні інструменти впливу, зокрема нові санкції та заходи, спрямовані на вразливі місця російської економіки.

"Я не бачу прикладів ефективного тиску. Слухати лекцію Путіна про печенігів і половців — це не тиск", — зазначив експерт.

Магда підкреслив, що навіть можливе припинення бойових дій не зніме всіх проблем. Україні доведеться вирішувати питання подальшої безпеки, відновлення держави та довгострокової підтримки з боку європейських партнерів і США.

Портал "Коментарі" вже писав, що команда президента США Дональда Трампа може розглядати переговори щодо України передусім крізь призму економічної вигоди. Таку оцінку висловив директор Інституту світової політики Євген Магда, коментуючи повідомлення про можливі пропозиції щодо відновлення транзиту російських газу та нафти через Україну.