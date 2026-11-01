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“Це крики доморощених людожерів”: нардеп вибухнув гнівом через ситуацію в Олешках

Народний депутат Гончаренко відповів критикам Лубінця через ситуацію в Олешках

1 листопада 2026, 16:19
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Сергій Кречмаровський

Гуманітарна місія в Олешках завершилась — українців вдалося вивезти з окупації. Фактично все завершилось успішно, однак не обійшлося без критики. В мережі інтернет критикували Уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця через його посмішки, взаємодію з російською колегою. 

“Це крики доморощених людожерів”: нардеп вибухнув гнівом через ситуацію в Олешках

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат різко прокоментував критичні повідомлення. Зазначив, що очевидно, є зрушення і певна деескалація, відбулась гуманітарна операція в Олешках, врятовані наші люди. 

“До речі, от я теж дивлюсь на всі ці коментарі якісь божевільні, які кричать: "Чому там наш омбудсман комусь там тиснув руку? Чому він посміхається? Чому ще щось?". Тобто ми далі очікуємо, що приїде людина за українцями в окуповані Олешки, буде кричати, що Путін уйло, чи щось ще буде робити. І так це спрацює?”, — зазначив політик.

За його словами, потрібно було рятувати наших людей, зауважив, що серед евакуйованих літні люди, маломобільні. Над їх порятунком, наголосив нардеп, працював увесь світ. 

"А людина, яка технічно виконувала цю роботу, що мала робити, і як ми собі це уявляємо взагалі? Але попри ці крики доморощених комсомольців, людожерів, які, до речі, всі сидять в теплі і в них все добре. Ну, бо кричать не з Олешок, і не з Херсона, а десь там з глибини, а то і взагалі зовсім з глибини Європи. Ця історія (евакуація, — ред.) відбулась”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президента України Володимира Зеленського розкритикували за відсутність комунікації із суспільством щодо плану завершення війни. Народний депутат Дмитро Разумков нагадав, що було багато різних планів, однак вони не дали результату. Тоді, за його словами, Зеленський має це визнати і розповісти про подальші дії. 




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=AcvtV8KMKTk
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