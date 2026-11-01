“Це крики доморощених людожерів”: нардеп вибухнув гнівом через ситуацію в Олешках

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Сергій Кречмаровський
Гуманітарна місія в Олешках завершилась — українців вдалося вивезти з окупації. Фактично все завершилось успішно, однак не обійшлося без критики. В мережі інтернет критикували Уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця через його посмішки, взаємодію з російською колегою.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат різко прокоментував критичні повідомлення. Зазначив, що очевидно, є зрушення і певна деескалація, відбулась гуманітарна операція в Олешках, врятовані наші люди.
За його словами, потрібно було рятувати наших людей, зауважив, що серед евакуйованих літні люди, маломобільні. Над їх порятунком, наголосив нардеп, працював увесь світ.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президента України Володимира Зеленського розкритикували за відсутність комунікації із суспільством щодо плану завершення війни. Народний депутат Дмитро Разумков нагадав, що було багато різних планів, однак вони не дали результату. Тоді, за його словами, Зеленський має це визнати і розповісти про подальші дії.