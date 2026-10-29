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Це гарантія його політичої поразки: експерт жорстко висловився про наслідки перемовн Зеленського з Путіним

Експерт закликає не покладати надмірних сподівань на дипломатичні контакти й наголошує на необхідності зміцнювати обороноздатність України

29 жовтня 2026, 16:50
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Клименко Елена








Президент США Дональд Трамп продовжує говорити про можливість домовленостей щодо завершення війни в Україні, однак реальних передумов для швидкого припинення бойових дій немає. Таку думку висловив політолог, політтехнолог та економічний експерт Тарас Загородній, коментуючи перспективи зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Це гарантія його політичої поразки: експерт жорстко висловився про наслідки перемовн Зеленського з Путіним

Фото: з відкритих джерел

На його переконання, російський президент не зацікавлений у безпосередніх переговорах із Зеленським, оскільки така зустріч означала б політичне визнання українського лідера та суб’єктності України.

"Не буде Путін зустрічатися із Зеленським. Не буде він цього робити, тому що для нього це політична поразка. Це визнання легітимності України, визнання українців і визнання легітимності Зеленського", — заявив Загородній.

Експерт також скептично оцінює перспективи тристороннього формату за участю американського президента. На його думку, заяви про майбутню зустріч ще не свідчать про готовність Москви припинити війну. Загородній вважає, що Путін продовжуватиме бойові дії, доки матиме для цього ресурси та можливості. 

"Він буде воювати, поки буде при владі", — наголосив політолог, пояснюючи, чому не варто розраховувати лише на дипломатичні контакти. 

Загородній трактує готовність України до зустрічі як спосіб посилити тиск на Вашингтон: якщо Трамп справді прагне переговорів, він має впливати на Москву та забезпечувати Київ необхідною військовою допомогою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі може бути частиною ширшої інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на залякування українців і демонстрацію нібито можливих наслідків відмови України від російських умов.  



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=fOm7x_pKGV0
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