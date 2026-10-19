Це буде його особиста трагедія: стало відомо про катастрофічний страх Трампа перед виборами

Президент США Дональд Трамп вкрай гостро сприймає перспективу того, що Республіканська партія може програти проміжні вибори до Палати представників або Сенату. На думку політолога Євгена Магди, американський лідер розцінює такий сценарій не просто як політичну невдачу, а як особисту трагедію. Одним із головних чинників його занепокоєння є ризик нового імпічменту.

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За словами експерта, Трамп не готовий миритися з можливістю програшу своєї політичної сили. Він переконаний, що втрата республіканцями позицій у Конгресі може створити серйозні проблеми для його президентства.

"У Трампа є такий комплекс, що він не вміє програвати, і для нього перспектива програшу республіканців на виборах до Палати представників чи до Сенату виглядає особистою трагедією", — зазначив Магда.

Політолог пояснив, що президента, зокрема, переконали: якщо демократи здобудуть перемогу на виборах, вони можуть спробувати запустити процедуру імпічменту. Саме тому результати голосування мають для Трампа особливе значення, адже йдеться не лише про розстановку політичних сил, а й про його власне майбутнє.

Магда також звернув увагу на те, що попередня процедура імпічменту під час першого президентського терміну залишила помітний психологічний слід на американському лідері. На думку експерта, цей досвід може пояснювати прагнення Трампа за будь-яку ціну не допустити повторення подібної ситуації.

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