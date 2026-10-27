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"Це буде прямою дорогою на Київ": у США розкрили небезпечний план Трампа в Україні

Борис Пінкус розкритикував переговорний підхід Дональда Трампа та пояснив, чому вважає передачу неокупованої частини Донбасу небезпечним сценарієм

27 жовтня 2026, 14:10
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Клименко Елена








Президент України Володимир Зеленський не повинен погоджуватися на передачу Росії неокупованих територій Донбасу заради якнайшвидшого завершення війни. Таку думку висловив американський політик-республіканець Борис Пінкус, коментуючи переговорну політику президента США Дональда Трампа. 

"Це буде прямою дорогою на Київ": у США розкрили небезпечний план Трампа в Україні

Фото: з відкритих джерел

На думку Пінкуса, прагнення Вашингтону якомога швидше досягти домовленостей між Києвом і Москвою може створити передумови для тиску на українську владу. Він наголошує, що роль посередника не повинна зводитися до примушування країни, яка зазнала нападу, прийняти вимоги агресора.

"Не можна бути посередником між добром і злом", — заявив політик, пояснюючи своє ставлення до підходу Трампа. 

Пінкус вважає, що переговори не мають відбуватися ціною поступок, які можуть послабити позиції України та створити нові ризики для її безпеки.

Окремо американський політик зупинився на питанні неокупованої частини Донбасу. За його словами, Зеленський пояснював Трампу, чому передача цих територій Росії є небезпечною для України. Пінкус підтримує аргументацію українського президента та застерігає від рішень, які можуть мати наслідки далеко за межами нинішньої лінії фронту.

"Він не може і не має права віддати неокуповані території Донбасу, тому що це буде прямою дорогою на Київ", — переказав Пінкус позицію Зеленського.

Портал "Коментарі" вже писав, що відносини президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським можуть поступово змінюватися на користь України. Таку оцінку висловив американський політик-республіканець Борис Пінкус.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=CtV9cai-daI

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