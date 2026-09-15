"Це буде неймовірна проблема": названо найгірший результат зустрічі Зеленського з Трампом



















Майбутня зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку може виявитися для Києва складнішою, ніж здається на перший погляд. Існує ризик нового загострення у відносинах із Вашингтоном, що за найгіршого сценарію здатне позначитися на американській підтримці України. Про це заявив керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко.

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За його словами, особливе занепокоєння викликають останні сигнали зі США щодо українських ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Денисенко вважає, що тема війни дедалі сильніше переплітається з американською внутрішньою політикою та виборчою кампанією.

"Не скажу те, що я очікую, скажу те, чого я боюсь. Я боюсь повторення Овального кабінету. Насправді на сьогоднішній момент ми маємо ряд заяв зі сторони Сполучених Штатів Америки, які, по суті, звинувачують Україну в тому, що ціни на пальне на американських заправках ростуть через удари українських дронів по російських НПЗ", — зазначив Денисенко.

На думку аналітика, перед Києвом зараз стоїть завдання переконати американську аудиторію, що перекладання відповідальності за внутрішні економічні проблеми США на Україну є хибним. Водночас важливо не допустити ситуації, за якої Україна перетвориться на учасника протистояння демократів і республіканців.

"У нас перед нами зараз стоїть дуже складна задача — спробувати за найближчі дні зламати оцю тенденцію, коли нас звинувачують у тому, в чому ми не винні, і, по суті, зв'язують нам руки. Моя точка зору — нам потрібно вже зараз відправляти великий інформаційний десант спікерів до Сполучених Штатів Америки, щоб почати ламати цю історію", — наголосив Денисенко.

Песимістично Денисенко оцінює і перспективи отримання значних додаткових запасів ракет для систем Patriot. Він пояснює це обмеженими світовими запасами та активним використанням таких ракет на Близькому Сході.

"Якщо повториться Овальний кабінет і нам знову заблокують розвідувальні дані на фоні всього того, що зараз відбувається з реактивними дронами, це може стати неймовірною проблемою для української боєздатності. Тому я достатньо песимістично дивлюся на всі ці речі й вважаю, що якщо нам щось і дадуть, то це буде абсолютний мінімум", — підсумував Денисенко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявою про готовність зустрітися з Володимиром Путіним на саміті G20 у Майамі намагається продемонструвати насамперед США та європейським партнерам, що саме Київ не блокує дипломатичний процес.