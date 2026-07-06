"Це буде лише предишка": українців попередили про страшну небезпеку з виборами під час вйни

Навіть якщо вдасться домовитися про тимчасове припинення вогню, це не означає, що Україна готова до проведення виборів. Таку думку висловив політолог Олег Саакян.

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За його словами, організувати голосування теоретично можливо, але практична реалізація пов'язана з величезними труднощами.

"Теоретично провести вибори можна. Практично купа проблем буде. Це задача із зірочкою", — наголосив Саакян.

Експерт пояснив, що вибори є надзвичайно складним процесом, який потребує залучення сотень тисяч людей та фактично змінює роботу всього державного апарату.

Також Саакян застеріг від ілюзій, що навіть припинення бойових дій означатиме завершення війни.

"Путіна примусити закінчити війну ще й закінчити її адекватно? Ні. Це, скоріш за все, буде якась передишка", — зазначив політолог.

Водночас він сумнівається, що проведення виборів автоматично посилить позиції України.

"Неоднозначно, що це посилить Україну. Виборчі кампанії в Україні пересварять усіх до купи, тому що ми — демократія", — підсумував Саакян.

Політолог підкреслив, що перед проведенням виборів необхідно вирішити низку ключових питань: гарантувати безпеку громадян, забезпечити голосування військових, внутрішньо переміщених осіб та українців за кордоном. Лише після цього можна говорити про реальну можливість організації виборчого процесу.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна не повинна брати на себе провину за погіршення відносин із Польщею чи вибачатися заради політичної кон'юнктури. Таку думку висловив політичний експерт Євген Магда, коментуючи останні заяви польських політиків після президентських виборів.