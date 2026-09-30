logo_ukra

BTC/USD

83853

ETH/USD

2679.64

USD/UAH

44.68

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Було попередження ще весною: експерт категорично розніс владу за наближення гіршого сценарію
commentss НОВИНИ Всі новини

Було попередження ще весною: експерт категорично розніс владу за наближення гіршого сценарію

Андрющенко вважає, що влада має чесніше комунікувати із суспільством і відповідати за бездіяльність у підготовці енергетичної системи

30 вересня 2026, 15:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Проблеми з підготовкою України до опалювального сезону не стали несподіванкою, оскільки про них говорили ще навесні. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, звернувши увагу на відповідальність українських посадовців.

Було попередження ще весною: експерт категорично розніс владу за наближення гіршого сценарію

Фото: портал "Коментарі"

За словами експерта, ще в березні-квітні під час професійних дискусій обговорювалися ризики для енергетики та окремо проблеми Києва. Однак, як стверджує Андрющенко, за кілька місяців ситуація суттєво не змінилася.

Особливе занепокоєння у нього викликає столиця, де енергетична інфраструктура має складну систему управління та перебуває у сфері відповідальності різних структур. 

"Тоді було сказано, що ми не готуємось, що ми добросовісно… Це був десь приблизно березень, початок квітня. І з того нічого не змінилось. Ми дійсно не підготувались", — заявив Андрющенко. 

Водночас експерт вважає, що відповідальність за можливі проблеми під час зими має стосуватися не лише зовнішнього ворога. На його думку, російські атаки є очевидною причиною руйнувань, але українські посадовці також повинні відповідати за рішення або бездіяльність у межах своїх повноважень.

Андрющенко також виступив за більш чесну комунікацію влади із суспільством. Він вважає, що людям необхідно пояснювати реальний стан справ, а не перекладати відповідальність виключно на обставини війни.

"Нам треба саджати того, хто в цьому винен, і перекладати війну не тільки на Путіна. Ми постійно натикаємось на бездіяльність наших людей", — сказав керівник Центру вивчення окупації. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що операція "Вівальді" на півночі Донеччини має значення не лише на локальному рівні, а й уже впливає на ситуацію на ширшій ділянці фронту.   



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=BG2fEOsJW8w
Теги:

Новини

Всі новини