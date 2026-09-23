"Будьте уважні найближчими днями": Росії готує новий балістичний удар по Україні

Росія може готувати новий балістичний удар по території України. Відповідні ознаки вже фіксуються, тому найближчими днями українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Про це 23 вересня заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Росія готує балістичний удар по Україні

Очільник ЦПД зазначив, що російські війська готують новий балістичний обстріл, а паралельно Москва затягує будь-які реальні кроки щодо припинення вогню.

"Ворог готує балістичний обстріл, ознаки підготовки присутні. Паралельно російські "дипломати" тягнуть час щодо будь-яких реальних кроків по припиненню вогню, бо це не входить в їх реалістичну зону інтересу. Будьте уважні в наступні дні", — повідомив Коваленко.

Конкретних термінів можливого удару, його масштабу, напрямків чи потенційних цілей керівник ЦПД не назвав. Тому наразі йдеться саме про попередження щодо підвищеної ракетної загрози, а не про підтверджену дату атаки. Коваленко закликав громадян бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги. У разі оголошення тривоги важливо не нехтувати правилами безпеки та перебувати в укритті.

Балістичні ракети становлять особливу загрозу через дуже короткий час від моменту запуску до можливого удару.

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