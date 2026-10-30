Будинок знищила Росія, землю продали на аукціоні: що отримали мешканці Тернополя замість квартир

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Кречмаровская Наталия
Від початку повномасштабного вторгнення Росія продовжує атакувати українські міста, руйнуючи житлові будинки та залишаючи людей без домівок. Не оминули ворожі удари й Тернопіль: частину пошкодженого житла вдалося відновити, однак один багатоквартирний будинок довелося повністю демонтувати. Портал “Коментарі” дізнався, що отримали власники замість квартир.
Обстріл. Фото портал "Коментарі"
У Тернопільській міській раді повідомили, що від повномасштабного російського військового вторгнення до 1 жовтня 2026 року внаслідок ворожих атак пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки. Їх відремонтували у 2025 та 2026 роках.
Також було зруйновано один багатоквартирний житловий будинок. У 2025 році проведено його демонтаж.
За даними міської ради, ударною хвилею було пошкоджено вікна у понад 16 житлових будинках. Посадовці повідомили, що за рахунок бюджетних коштів відновлено 663 вікна.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Івано-Франківській міській раді повідомили, що станом на 1 жовтня 2026 року житлові будинки у м. Івано-Франківську не були зруйновані.
У міській раді повідомили, що у 2026 році в м. Івано-Франківську був пошкоджений один багатоквартирний житловий будинок — його відновили.