Будинок знищила Росія, землю продали на аукціоні: що отримали мешканці Тернополя замість квартир

Від початку повномасштабного вторгнення Росія продовжує атакувати українські міста, руйнуючи житлові будинки та залишаючи людей без домівок. Не оминули ворожі удари й Тернопіль: частину пошкодженого житла вдалося відновити, однак один багатоквартирний будинок довелося повністю демонтувати. Портал “Коментарі” дізнався, що отримали власники замість квартир.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

У Тернопільській міській раді повідомили, що від повномасштабного російського військового вторгнення до 1 жовтня 2026 року внаслідок ворожих атак пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки. Їх відремонтували у 2025 та 2026 роках.

Також було зруйновано один багатоквартирний житловий будинок. У 2025 році проведено його демонтаж.

“Мешканцям будинку надано ваучери для придбання нового житла. Земельну ділянку, на якій розташовувався будинок, реалізовано на аукціоні, а отримані кошти передано його мешканцям”, — йдеться у повідомленні.

За даними міської ради, ударною хвилею було пошкоджено вікна у понад 16 житлових будинках. Посадовці повідомили, що за рахунок бюджетних коштів відновлено 663 вікна.

“Загальний обсяг бюджетних коштів, використаних на проведення відновлювальних робіт упродовж зазначеного періоду, становить 25 349,213 тис. грн. Фінансування здійснювалося за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Станом на дату надання відповіді потреба у додатковому фінансуванні проєктів з відновлення багатоквартирних житлових будинків у місті Тернополі відсутня”, — підсумували в міській раді.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Івано-Франківській міській раді повідомили, що станом на 1 жовтня 2026 року житлові будинки у м. Івано-Франківську не були зруйновані.

У міській раді повідомили, що у 2026 році в м. Івано-Франківську був пошкоджений один багатоквартирний житловий будинок — його відновили.