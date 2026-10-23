Буде страшніше, ніж у прифронтових містах: названо регіони, які взимку ризикують замерзнути

Західні регіони України можуть опинитися перед серйозними проблемами з опаленням у разі нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Ризики залежать не лише від масштабів атак, а й від того, наскільки ретельно місцева влада підготувалася до можливого пошкодження критичних об’єктів. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час пресконференції.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, особливо вразливими є міста, теплопостачання яких залежить від невеликої кількості котелень. У разі їхнього знищення забезпечити багатоквартирні будинки теплом альтернативними способами буде вкрай складно.

"У містах, де реально є дві-три котельні, у разі їх знищення виникає суттєвий виклик і проблема, що робити. Бо багатоквартирні будинки опалювати нецентралізованим способом буде практично неможливо", — пояснив Харченко.

Експерт звернув увагу на те, що готовність до найгірших сценаріїв у різних регіонах суттєво відрізняється. За його оцінкою, деякі прифронтові міста можуть виявитися краще підготовленими до енергетичних загроз, ніж окремі населені пункти на заході країни. Причина — досвід попередніх атак і завчасна підготовка до можливих пошкоджень.

"У нас знову парадокс, коли міста типу Миколаєва і Сум можуть опинитися в технічно кращому стані, ніж певні міста Західної України. У Миколаєві та Сумах добре знали, що буде погано. Вони інтенсивно готувалися до найбільш негативних сценаріїв", — зазначив фахівець.

Ще одним викликом майбутньої зими можуть стати тривалі відключення електроенергії. За прогнозом Харченка, в енергодефіцитних регіонах, зокрема в Києві, Одесі, частині Сумської та Чернігівської областей, планові обмеження за певних умов можуть тривати 10–12 годин на добу. За м’якшої погоди відключення можуть бути коротшими, однак ситуація залежатиме від інтенсивності російських атак.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп прагне домогтися підписання мирної угоди між Україною та Росією під час саміту G20, який має відбутися у грудні у Флориді.