Бронювання - скасувати, жінок - мобілізувати: які радикальні рішення пропонують в Раді

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Кречмаровская Наталия
Народна депутатка Мар’яна Безугла вважає, що бронювання має бути мінімальним. За її словами, це:
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
підприємства ОПК (оборонно-промислового комплексу) після аудиту,
більшість об'єктів критичної інфраструктури,
пара тисяч топчиновників, таких як міністри, заступники, регіональні керівники, нардепи.
І це, за її словами, все.
Також вона вказала на можливе бронювання науковців у “більш ніж 100 бездарних інститутах Національної академії наук”. Пропонує політик і розбронювать університети, інститути і всіх медиків. Також, зазначила, потрібно перевірити, як були мобілізовані медики.
Нардепів Безугла пропонує не позбавляти бронювання, однак вони мають голосувати за закони та пропонує ввести ротації у військо. Загалом вона вказала на масштабні корупційні схеми, побудовані на бронюванні. І щоб вирішити проблему, на її думку, потрібно ухвалювати закон і розброньовувати суспільство, реалізуючи принцип “служать всі”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відомо про таємне завдання по мобілізації в Україні.