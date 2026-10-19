Бронювання - скасувати, жінок - мобілізувати: які радикальні рішення пропонують в Раді

Народна депутатка Мар’яна Безугла вважає, що бронювання має бути мінімальним. За її словами, це:

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

підприємства ОПК (оборонно-промислового комплексу) після аудиту,

більшість об'єктів критичної інфраструктури,

пара тисяч топчиновників, таких як міністри, заступники, регіональні керівники, нардепи.

І це, за її словами, все.

“Ні поліцейські, ні прокурори, ні чиновники масово — ніхто з них не має бути заброньованим. Ветерани прекрасно можуть ставати патрульними поліцейськими, а бюрократичний апарат у державі і так треба скорочувати. У військо потрапили інженери, управлінці, діловоди, водії, художники і вчителі. Чому вони там, а інші ні? Ми не маємо далі ділити суспільство на “там” і “тут”...”, — пояснила народна депутатка.

Також вона вказала на можливе бронювання науковців у “більш ніж 100 бездарних інститутах Національної академії наук”. Пропонує політик і розбронювать університети, інститути і всіх медиків. Також, зазначила, потрібно перевірити, як були мобілізовані медики.

Нардепів Безугла пропонує не позбавляти бронювання, однак вони мають голосувати за закони та пропонує ввести ротації у військо. Загалом вона вказала на масштабні корупційні схеми, побудовані на бронюванні. І щоб вирішити проблему, на її думку, потрібно ухвалювати закон і розброньовувати суспільство, реалізуючи принцип “служать всі”.

“Туди ж би додала створення Резерв+ для жінок, щоб держава бачила, які професії мають наші громадянки, і мобілізацію жінок на тилові посади з вивільненням чоловіків для служби на бойових посадах. Я б запровадила мобілізацію не тільки на тилові посади, але до цього наші шановні громадянки та й суспільство загалом точно поки не готові”, — підсумувала нардепка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відомо про таємне завдання по мобілізації в Україні.