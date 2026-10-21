Божевільний маньяк не відчуває опору: ексдепутатака Держдуми зробила жорстку заяву про Путіна

Колишня депутатка Держдуми РФ, оперна співачка та громадська діячка Марія Максакова вважає, що змусити Володимира Путіна припинити агресію проти України можна лише за допомогою потужного зовнішнього тиску. На її думку, дипломатичних заяв і спроб домовитися недостатньо, якщо Кремль не стикається з реальним опором.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

В інтерв'ю виданню "Главред" Максакова заявила, що російський диктатор не відчуває достатніх обмежень ані всередині власної країни, ані з боку європейських держав. Вона звернула увагу на те, що жорстка політична риторика Заходу не завжди супроводжувалася припиненням економічних зв’язків із Росіє.

"Мало того, що цей маніяк грається сам із собою, так ще й його оточення всіляко потурає його делірію", — заявила Максакова.

За оцінкою громадської діячки, з часом Кремль може ставати ще менш сприйнятливим до звичних дипломатичних сигналів. Тому, переконана вона, протидія російській агресії має передбачати конкретні заходи, здатні змінити розрахунки керівництва РФ.

"Щоб привести його до тями, треба показати "дубину", яка спрямована проти нього. Делірій Путіна так довго не зустрічав опору, що й те, чого він злякається, має ставати дедалі більшим", — наголосила Максакова.

Говорячи про можливі шляхи впливу на Кремль, Максакова згадала принцип колишнього президента США Рональда Рейгана — "мир через силу". На її думку, Росія та її партнери реагують передусім на рішучі дії, а не на самі лише дипломатичні заяви.

Окремо громадська діячка звернула увагу на роль Китаю. За її оцінкою, Пекін може переглянути свою позицію під впливом твердішої політики Вашингтона та загрози нових санкцій. Вона вважає, що економічний тиск на Китай здатний вплинути на його готовність підтримувати нинішній курс Москви.

Портал "Коментарі" вже писав, що посилення економічного тиску на Росію та скорочення її можливостей фінансувати війну можуть вплинути на рішення Кремля щодо продовження бойових дій. Таку думку висловив політичний оглядач Віталій Портников, коментуючи перспективи завершення російсько-української війни.