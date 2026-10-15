Безпрецедентна атака дронів: Сили оборони знешкодили 536 безпілотників, у регіонах є прильоти та жертви

У ніч на 15 жовтня 2026 року російські окупаційні війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак, випустивши по Україні понад пів тисячі ударних безпілотників різних модифікацій та дві авіаракети. Протиповітряна оборона працювала у надскладних умовах, нейтралізувавши переважну більшість засобів нападу, проте в кількох областях зафіксовані влучання, руйнування та загибель мирних мешканців.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Запуск смертоносного залізяччя ворог здійснював з багатьох напрямків, зокрема з російських міст Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також з окупованих територій Донеччини та Криму. Для відбиття нальоту було залучено всі наявні компоненти Сил оборони.

"Збито/подавлено 536 ворожих БпЛА, — офіційно повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ, деталізуючи типи знищених цілей, серед яких були "Шахеди", "Гербери" та спеціальні загороджувальні дрони-імітатори "Пародія". — Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи".

Військові зазначили, що станом на 08:00 ранку ППО виконала колосальну роботу, проте уникнути пошкоджень не вдалося.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 31 локації, — додали у відомстві, — а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях".

Оскільки у повітряному просторі досі перебували поодинокі безпілотники, громадян закликали не залишати укриттів.

Одним із головних напрямків ворожого удару стала Дніпропетровщина, де під обстріли потрапили одразу п'ять адміністративних районів. На жаль, нічний наліт приніс у регіон смерті та руйнування.

"Двоє людей загинули. Троє дістали поранень. Понад 10 разів ворог атакував п’ять районів, — повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, описуючи географію уражень. — Бив безпілотниками та авіабомбами. У Дніпровському районі потерпала Новоолександрівська громада. Загинули двоє людей. 56-річний чоловік та 82-річна жінка лікуватимуться амбулаторно".

Очільник області також додав, що у Кривому Розі та Павлограді (де госпіталізували 31-річну жінку) понівечено приватні оселі. На Нікопольщині руйнувань зазнала складська будівля, а у Кам’янському районі під ударом опинилися заводи та об'єкти інфраструктури Жовтих Вод і Саксаганської громади.

Не менш критична ситуація склалася і в центральній частині України. Кіровоградщина та її обласний центр звечора 14 жовтня опинилися під щільним вогнем російських безпілотників, де під прицілом опинився промисловий та логістичний сектор.

"Друзі, Кіровоградщина, обласний центр досі перебувають під масованою ворожою атакою, — звернувся до населення начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. — Логістика, транспортні та промислові підприємства. Прошу нічого не викладати в мережі, дбати про безпеку".

Керівник ОВА підтвердив, що через дії окупантів кількість жертв зросла.

"Ще одна сумна новина — стало відомо про третього загиблого в обласному центрі, — констатував посадовець. — Травмовано шістьох осіб. Пʼятеро — в медичних закладах міста. Один від госпіталізації відмовився".

Ліквідація наслідків масштабного нальоту в обох регіонах триває під контролем екстрених служб.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський наголосив, що обмеження на удари по російських НПЗ після трьох днів тиші збоку України знято.