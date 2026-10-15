Безпрецедентна атака дронів: Сили оборони знешкодили 536 безпілотників, у регіонах є прильоти та жертви

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Недилько Ксения
У ніч на 15 жовтня 2026 року російські окупаційні війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак, випустивши по Україні понад пів тисячі ударних безпілотників різних модифікацій та дві авіаракети. Протиповітряна оборона працювала у надскладних умовах, нейтралізувавши переважну більшість засобів нападу, проте в кількох областях зафіксовані влучання, руйнування та загибель мирних мешканців.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Запуск смертоносного залізяччя ворог здійснював з багатьох напрямків, зокрема з російських міст Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також з окупованих територій Донеччини та Криму. Для відбиття нальоту було залучено всі наявні компоненти Сил оборони.
Військові зазначили, що станом на 08:00 ранку ППО виконала колосальну роботу, проте уникнути пошкоджень не вдалося.
Оскільки у повітряному просторі досі перебували поодинокі безпілотники, громадян закликали не залишати укриттів.
Одним із головних напрямків ворожого удару стала Дніпропетровщина, де під обстріли потрапили одразу п'ять адміністративних районів. На жаль, нічний наліт приніс у регіон смерті та руйнування.
Очільник області також додав, що у Кривому Розі та Павлограді (де госпіталізували 31-річну жінку) понівечено приватні оселі. На Нікопольщині руйнувань зазнала складська будівля, а у Кам’янському районі під ударом опинилися заводи та об'єкти інфраструктури Жовтих Вод і Саксаганської громади.
Не менш критична ситуація склалася і в центральній частині України. Кіровоградщина та її обласний центр звечора 14 жовтня опинилися під щільним вогнем російських безпілотників, де під прицілом опинився промисловий та логістичний сектор.
Керівник ОВА підтвердив, що через дії окупантів кількість жертв зросла.
Ліквідація наслідків масштабного нальоту в обох регіонах триває під контролем екстрених служб.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський наголосив, що обмеження на удари по російських НПЗ після трьох днів тиші збоку України знято.