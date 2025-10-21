Без цього перелому у війні не буде: Україні поставили категоричну умову

Щоб змусити Путіна усвідомити безвихідь своєї позиції, стратегія повинна поєднувати економічний тиск з ударами по ключових військових і енергетичних цілях, заявив в ефірі Еспресо дипломат, колишній міністр закордонних справ (2007–2009) та керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

Володимир Путін. Фото: УНІАН

Він зазначив, що російська промисловість значною мірою деградувала — 60% промисловості Росії — це металобрухт — і що Кремль сподівається залякати Захід загрозами, зокрема ядерними. Це, за його словами, — тактика Путіна, бо альтернативи в нього немає, а стан економіки деякі російські економісти вже називають катастрофічним. Огризко додав, що він чекає на рішення щодо заморожених російських активів.

Дипломат підкреслив: якщо 23 жовтня Рада ЄС визнає наявність юридичного механізму для передачі Україні репарацій, ці кошти забезпечать фінансування щонайменше на два роки — і це не остаточна сума. За його словами, саме до такого стану Путіна потрібно довести.

"До цього його підводять наші дрони й ракети", — зазначив Огризко.

Дипломат наголосив, що щоденні удари по енергетичній інфраструктурі мають продовжуватись. На його думку, одночасно треба вражати й ключові військові бази на європейській частині Росії, де виробляється озброєння проти України. Саме на поєднанні цих двох елементів, за словами Огризка, і має базуватися стратегія примусу Путіна до миру; політико-дипломатичного шляху наразі, на його думку, недостатньо.

