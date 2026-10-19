Без цього кроку України війна Путіна стане ще більшим пеклом: озвучено категоричний ультиматум

Гаряча фаза війни Росії проти України може завершитися тоді, коли ціна продовження бойових дій для Кремля перевищить можливі вигоди. Для цього Україні необхідно послаблювати російські ресурси, ефективно оборонятися та завдавати противнику відчутних ударів у відповідь, заявив журналіст Віталій Портников.

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За словами журналіста, саме співвідношення втрат і можливих здобутків визначатиме, чи буде Росія готова продовжувати війну в її нинішньому форматі. Якщо українській стороні вдасться зробити подальшу агресію надто дорогою для Москви, це може створити умови для переходу конфлікту з гарячої фази.

"Якщо України вистачить сил зменшити російські ресурси так, щоб втрати на війну були більшими, ніж приз за війну, війна вийде з гарячої фази. Якщо таких зусиль не вистачить, війна в гарячій фазі продовжуватиметься", — пояснив Портников.

Водночас журналіст застеріг: якщо Україна не зможе ефективно протидіяти російським атакам, бойові дії можуть затягнутися, а суспільству доведеться пристосовуватися до тривалого життя в умовах небезпеки. Постійні обстріли, перебої з електроенергією та водопостачанням і порушення роботи міської інфраструктури можуть стати частиною повсякденності.

Портников також наголосив, що російські удари по українських містах спрямовані не лише на завдання матеріальних збитків. За його оцінкою, Кремль намагається зробити життя цивільного населення нестерпним і таким чином примусити Україну до капітуляції. Не маючи вирішальних успіхів на фронті, Росія посилює тиск на тил.

"Це все буде так, якщо ми не зможемо оборонятися і завдавати чутливих ударів у відповідь. Тому що якщо будуть чутливі удари у відповідь, елементи перемир’я будуть", — зазначив журналіст.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч проти 19 жовтня Київська область пережила чергову масовану російську атаку. Окупанти застосували балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу є поранені, серед них діти, а рятувальники продовжують пошуки людей, які можуть перебувати під завалами. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.