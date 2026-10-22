Президент України Володимир Зеленський заявив, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Київ звертався до тодішнього президента США Джо Байдена з проханням терміново надати озброєння та запровадити превентивні санкції проти Москви. Однак американська сторона не погодилася на такі кроки, вирішивши застосовувати обмеження лише після початку російської агресії. Про це глава держави розповів в інтерв’ю, фрагмент якого опублікував Clash Report.

Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, українська влада закликала Вашингтон діяти негайно, оскільки мала інформацію про загрозу масштабного нападу. Київ просив передати Україні все доступне озброєння, яке могло б допомогти підготуватися до війни. Проте, як стверджує президент, тоді країна не отримала необхідної допомоги в запитаному обсязі.

"Ми запитали американців: якщо ви вважаєте, що це війна, тоді терміново дайте нам зброю — усе, що можете надати. Але ніхто нічого не дав", — пригадав Зеленський.

Він також розповів, що наполягав на запровадженні обмежень проти Росії ще до вторгнення, якщо американська розвідка справді вважала напад імовірним. Однак адміністрація Байдена дотримувалася іншого підходу: санкції мали стати відповіддю на фактичний початок війни, а не інструментом її стримування.

Зеленський назвав таку позицію помилкою, водночас зауваживши, що не береться судити американського президента.

"Санкції постфактум, а не превентивні. Я не Бог, щоб судити президента, але вважаю, що це була помилка", — зазначив український лідер.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній зірковий воротар НХЛ Домінік Гашек різко відреагував на заяву спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа, який назвав російського диктатора Володимира Путіна "гуманістом". Відомий чеський хокеїст, який послідовно підтримує Україну, заявив, що подібні висловлювання ображають українців і фактично виправдовують російську агресію.